Novak Djokovic har en far, der ikke er bange for at blande sig. Og nu hvor den serbiske tennisstjerne er testet positiv for coronavirus, er det ikke nogen undtagelse.

For Srdjan Djokovic er ikke bange for at pege på den person, han mener tog virussen med til Adria Tour. En turnering, som Novak Djokovic var arrangør bag, og som har fået stor opmærksomhed.

Borna Coric, Grigor Dimitrov, Viktor Troicki, Novak Djokovic og sidstnævntes kone er alle blevet testet positive for coronavirus.

Noget, Srdjan Djokovic har en forklaring på, og faktisk mener han også, det har fået konsekvenser for forholdet mellem Kroatien og Serbien.

Vis dette opslag på Instagram Hi Everyone-I want to reach out and let my fans and friends know that I tested positive back in Monaco for Covid-19. I want to make sure anyone who has been in contact with me during these past days gets tested and takes the necessary precautions. I am so sorry for any harm I might have caused. I am back home now and recovering. Thanks for your support and please stay safe and healthy. GD Et opslag delt af Grigor Dimitrov (@grigordimitrov) den 21. Jun, 2020 kl. 10.36 PDT

»Hvordan kom infektionen med til turneringen? Nok fordi Dimitrov deltog, selvom han var syg,« siger han til RTL.

»Han blev ikke testet i Zadar men et andet sted. Det mener jeg ikke var rigtigt. Han har gjort stor skade på jer i Kroatien, på os som familie og på Serbien,« siger Srdjan Djokovic.

Adria Tour skulle finde sted i Kroatien og Serbien, og formålet var at samle ind til velgørenhed. Turneringen skulle spilles på Balkan over fire weekender fra 13.juni til 5. juli.

Første runde blev gennemført med tusindvis af tætstående tilskuere, og det har også fået stor opmærksomhed, at Novak Djokovic og flere af de andre stjerner var på besøg i Beograds natteliv efterfølgende.

En video af Djokovic, der fester i midten af juni, har fået stor opmærksomhed. Vis mere En video af Djokovic, der fester i midten af juni, har fået stor opmærksomhed.

Flere videoer viser, hvordan de danser uden trøjer, står tæt og har gang i en omgang limbo, og efterfølgende skulle flere af dem så spille turneringsrunden i Kroatien.

Men kort tid efter fortalte Grigor Dimitrov i et opslag på Instagram, at han var blevet smittet med coronavirus, og han var altså ikke den eneste turneringsdeltager, der er blevet ramt.

Novak Djokovic har siden fortalt, at han er ked af alle smittetilfælde, og at turneringen var blevet arrangeret og forsøgt gennemført med gode intentioner.

»Ingen har det godt, heller ikke min søn. Vi må komme stærkere ud af det her og forstå, det hele nok skal gå over, og på en eller anden måde må vi beskytte os selv,« siger Srdjan Djokovic.