Novak Djokovic og hans kone er testet negative for coronasmitte. De blev testet positive for ti dage siden.

Verdens bedste mandlige tennisspiller, Novak Djokovic, er ikke længere smittet med coronavirus.

Det oplyser hans team til nyhedsbureauet AP, skriver dpa.

Serberen blev testet positiv for ti dage siden efter have deltaget i invitationsturneringen Adria Tour, som han selv var med til at arrangere i en række byer på Balkan.

Også hans kone, Jelena Djokovic, var smittet. Men også hun har nu testet negativ.

Ingen af dem har mærket symptomer i smitteperioden.

Også deltagerne Grigor Dimitrov, Borna Coric og Viktor Troicki blev testet positive. Det medførte stor kritik af turneringen og ikke mindst Djokovic.

Verdensetteren førte an i løjerne, da spillerne festede på en natklub uden at tage hensyn til corona.

I forbindelse med turneringen blev der også krammet, og spillerne involverede sig undervejs med tilskuere og boldbørn.

