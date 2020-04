Verdensetteren Novak Djokovic er i tvivl, om tennissæsonen er i gang snart. Han er samtidig imod vaccinekrav.

Tennisstjernen Novak Djokovic står over for et dilemma, hvis det bliver obligatorisk fremover at blive vaccineret mod coronavirus for at deltage i turneringer.

Det fortæller verdensetteren i en Facebook-video med flere serbiske atleter søndag aften.

- Personligt er jeg imod vaccination, og jeg vil ikke af nogen til at blive vaccineret for at kunne rejse, siger han.

- Men hvis det bliver obligatorisk, hvad vil der ske? Jeg bliver nødt til at tage en beslutning. Jeg har mine egne tanker om sagen, og om disse tanker vil ændre sig på et tidspunkt, ved jeg ikke.

I sidste måned sagde den tidligere verdensetter Amelie Mauresmo, at tennissæsonen 2020 måske aflyses helt, og at den ikke genoptages, før der findes en vaccine.

- Ingen vaccine = ingen tennis, skrev den dobbelte grand slam-vinder blandt andet på Twitter.

Medicinske eksperter har sagt, at en vaccine mod coronavirus ikke vil være klar før næste år, hvilket har rejst tvivl om, hvorvidt tennissæsonen kan spilles i år.

Dette års udgave af Wimbledon er aflyst for første gang siden Anden Verdenskrig, mens French Open, der oprindeligt skulle afholdes 24. maj til 7. juni er blevet rykket til 20. september til 4. oktober.

I Facebook-videoen siger Djokovic, at han tror, at det er usandsynligt med tennisopstart om få måneder.

- Hypotetisk, hvis sæsonen skulle genoptages i juli, august eller september, selv om det er usandsynligt, forstår jeg, at en vaccine vil blive et krav, og der ikke er nogen vaccine endnu, siger han.

Djokovic har haft en flyvende start på 2020, hvor han vandt turneringen Australian Open i januar, inden coronapandemien satte en stopper for sportsbegivenheder verden over.

Også OL i Tokyo og EM i fodbold er blandt begivenhederne, der er udsat til næste år som følge af pandemien, der har krævet over 165.000 liv globalt.

/ritzau/Reuters