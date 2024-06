Tennisstjernen Novak Djokovic har gennemgået en operation i knæet, efter at han trak sig fra French Open.

Verdenshistoriens mest vindende tennisspiller hos herrerne, Novak Djokovic, er tvivlsom til sommerens store begivenheder Wimbledon og OL.

Således har han gennemgået en operation for den knæskade, der i denne uge tvang ham til at trække sig før sin kvartfinale mod norske Casper Ruud i French Open.

Det oplyser han på Instagram.

- I det seneste døgn har jeg måttet træffe nogle svære beslutninger, efter at jeg har pådraget mig en meniskskade under min seneste kamp. Jeg får stadig behandling, men jeg er glad for at kunne opdatere jer om, at operationen gik godt, lyder det fra Novak Djokovic.

Den 37-årige serber har vundet 24 grand slam-titler, hvilken ingen kan matche, og i alt er han noteret for 98 turneringssejre.

Han mangler imidlertid en OL-guldmedalje, og derfor har OL i Paris, der begynder sidst i juli, været et stort mål for ham, men nu er det altså tvivlsomt, om han overhovedet er klar til at spille i den franske hovedstad.

- Jeg vil gøre mit bedste for at være frisk og rask til at vende tilbage på banen så hurtigt som muligt, lyder det fra Djokovic.

Djokovic ligger nummer et i verden, men italieneren Jannik Sinner overtager positionen på mandag.

/ritzau/