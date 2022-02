Det kan godt være, at Novak Djokovic ikke stjal alle verdens tennisoverskrifter i starten af januar.

Men det var godt nok tæt på.

Verdensetteren blev pludselig centrum i en skandale, der blev omtalt over hele kloden, da han rejste til Australien for at deltage i Australian Open, men blev sendt hjem igen, da der var bøvl med hans visum og den medicinske undtagelse han havde fået for at få adgang til landet.

Djokovic var nemlig ikke vaccineret, og nu udtaler stjernen sig for første gang til offentligheden, siden han blev sendt hjem fra årets første grand slam-turnering.

Novak Djokovic ses her på vej til flyet, der skal fragte ham ud af Australien 16. januar. Foto: LOREN ELLIOTT

»Det er første gang, jeg taler om det offentligt,« proklamerede Novak Djokovic torsdag, da han mødtes med den serbiske præsident Aleksandar Vucic foran pressen.

Her takkede Djokovic både præsidenten og den serbiske befolkning for støtten under det, der skete i Australien.

For præsidenten blandede sig også i skandalen, der udviklede sig til noget, der minder om en diplomatisk krig.

»Selvom jeg var alene, da jeg blev tilbageholdt i Australien, og stødte på mange problemer og udfordringer, så følte jeg mig ikke ensom. (...) Du stod bag mig og satte dig selv i en vanskelig politisk position internationalt, og derfor er jeg meget taknemmelig. Det vil jeg huske,« sagde Novak Djokovic til sin præsident.

Den 34-årige tennisspiller anmodede dog pressen om tålmodighed, da han blev spurgt om, hvorvidt han ikke ville gå mere i detaljer med hele sagen og den måde, han oplevede den på.

Inden for de næste 7-10 dage vil han komme med en uddybet version af de dramatiske dage i Australien, hvor man skiftevis troede, at Novak Djokovic ville få lov til at spille turneringen, og så dernæst ikke.

Serberen måtte blandt andet gennem afhøringer, isolation og dommerkendelser.

Spanske Rafael Nadal endte med at vinde Australian Open. Det betyder, at han nu lægger sig alene i spidsen som den, der var vundet flest grand slam-turneringer.

Nadal har vundet 21, mens både Novak Djokovic og Roger Federer har vundet 20 hver.