Han var rørt til tårer. Men det var ikke sejren, der fyldte, da Novak Djokovic tirsdag vandt sin kamp ved Australian Open.

»Jeg ved ikke, hvad man skal sige. Det kom virkelig bag på os,« sagde Novak Djokovic, der efter kampen stillede op til interview i en særlig grøn trøje.

'KB' stod der på det ene bryst, og under stod tallene '8' og '24'. De to tal, Kobe Bryant spillede med i sin basketball-karriere.

Den afdøde NBA-legende og Novak Djokovic kendte hinanden godt.

Og derfor havde serberen også svært ved at finde ord, da han i et tv-interview på banen blev spurgt til den tragiske nyhed, der ramte verden for knap to døgn siden.

»Han var en af de største atleter nogensinde, og han inspirerede mig og mange andre mennesker rundt omkring i verden. Og jeg var så heldig at have et personligt forhold til ham de sidste ti år. Når jeg havde brug for noget råd og støtte, var han der for mig. Han var min mentor, min ven, og det skærer i hjertet at se og høre, hvad der er sket for ham og hans datter,« sagde Novak Djokovic, der ikke kunne holde tårerne tilbage.

Han trak vejret og tog en pause, mens publikum forsøgte at støtte ham ved at klappe stort.

Novak Djokovic var efter den tragiske nyhed ude med et Instagram-opslag, hvori han hyldede Kobe Bryant, der blot blev 41 år gammel.

"He was there for me"@DjokerNole pays tribute to his late friend and mentor Kobe Bryant.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/k8sRHcBATw — #AusOpen (@AustralianOpen) January 28, 2020

'Mit hjerte græder over nyheden. Kobe var en fantastisk mentor og ven. Der er ikke nok ord til at udtrykke min dybeste sympati for Bryants-familien og alle familier, der lider under denne tragedie,' skrev Novak Djokovic blandt andet.

Kobe Bryant var sammen med sin datter Gianna og seks andre passagerer på vej til Mamba Sports Acadamy i helikopter, da tragedien ramte.

Helikopteren styrtede ned i Calabasas, og alle ni personer ombord - otte passagerer og pilot - omkom.

Præcist hvad der skete, vides endnu ikke, men det har før været fremme, at vejrforholdene var ekstremt dårlige. En tæt tåge havde blandt andet givet byens politihelikoptere forbud mod at flyve.