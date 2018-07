Hårdt plagede Novak Djokovic spillede sig videre i grand slam-turneringen, da han slog brite ud af Wimbledon.

London. De britiske tennisfans havde nok håbet på Kyle Edmund, men sådan skulle det ikke gå lørdag.

Her var den 23-årige Edmund oppe imod serbiske Novak Djokovic, og den tidligere verdensetter vandt kampen i fire sæt.

Djokovic sejrede 4-6, 6-3, 6-2, 6-4, og han er dermed klar til at møde Karen Khachanov fra Rusland.

Novak Djokovic nåede før Wimbledon frem til finalen i græsturneringen Queen's Club i England, og noget kunne tyde på, at han er ved at finde sig til rette.

Djokovic er nede som nummer 21 i verden efter et år med skader og formnedgang, og den tidligere verdensetter vandt senest en turnering, da han sejrede i Eastbourne for et år siden.

Djokovic trak sig fra Wimbledon i fjor med sin skadede albue, og ved French Open i maj røg serberen ud i kvartfinalen.

Djokovic vandt sin seneste grand slam-turnering, da han sejrede i French Open i 2016.

Tidligere lørdag spillede spanske Rafael Nadal sig videre til ottendedelsfinalen, da verdensetteren vandt sin tredje kamp i træk i tre sæt.

Nadal besejrede den 19-årige australier Alex de Minaur med 6-1, 6-2, 6-4.

I ottendedelsfinalen møder Nadal tjekkiske Jirí Veselý, der er er nummer 93 i verden.

Veselý gjorde det lørdag af med italienske Fabio Fognini.

