Står der virkelig det?

Det er der mange, der har tænkt efter at have set tennis-spillerens Eugenie Bouchards seneste opslag på Instagram.

På billedet sidder Eugenie Bouchard i en hvid hættetrøje, tilsyneladende med teksten 'My therapist knows about you' trykt foran.

Men hættesnorene på trøjen falder ned over teksten på en lidt uheldig måde. Det har flere følgere af tennisspilleren lagt mærke til.

Det ser nemlig ud som om, at der nærmere står: 'My rapist knows about you ('Min voldtægtsmand ved, hvem du er' red.):

»Jeg håber at der på din hættetrøje står 'therapist' (psykiater red), fordi alt jeg kan se er 'rapist' (voldtægtsmand red.),« skriver en bruger, mens en anden skriver:

»De der hættesnore er placeret virkelig mærkeligt.«

Tennis-baben har to millioner følgere på Instagram, og hun nåede finalen i Wimbledon-turneringen i 2004, hvor hun tabte til Petra Kvitova, der dags dato ligger som nummer syv på verdensranglisten.

Et opslag delt af Genie Bouchard (@geniebouchard) den 9. Nov, 2019 kl. 3.15 PST

Lige så godt er det dog langt fra gået Eugenie Bouchard, der virker til at have mere gang i sin Instagram-karriere end sin tennis-karriere. 25-årige Bouchard var tidligere placeret som nummer fem i verden, men er nu helt nede som nummer 220 på verdensranglisten.

Det var særligt i løbet af foråret og i starten af sommeren, 25-årige Eugenie Bouchard fik mange kommentarer om alle de ting hun lavede, der ikke havde med tennis at gøre. Og til sidst fik canadieren nok af beskyldningerne om, at hun brugte for meget tid på modelarbejde og photoshoots. Inden årets Wimbledon-turnering svarede hun derfor igen.

»Det vigtigste at huske er, at sociale medier handler om, hvad jeg vælger at vise. Det er ikke det præcise billede af hele mit liv. Hvis folk vitterligt tror, jeg kun gør det, jeg poster om, er det absurd,« sagde hun blandt andet.

Hun har desuden været i semfinalen i både Australian Open og French Open.

Bouchards søster Beatrice Bouchard er tidligere koblet sammen med den omtalte australske tennis-stjerne, Nick Kyrgios.