Det nye makkerpar Holger Rune og Boris Becker fik en rigtig god start på samarbejdet i schweiziske Basel.

Efter en meget skidt periode af Rune, hvor han tabte den ene kamp efter den anden, fik tilføjelsen af den nye stjernetræner vendt op og ned på tingene ved ATP 500-turneringen i Basel. Her nåede danskeren frem til semifinalen.

Hvad det er, som Becker er gået ind og ændret på - og hvad der er i vente - vil Holger Rune ikke gå i detaljer med forud for den danske stjernes første kamp ved ATP-1000 Paris Masters, hvor Rune er forsvarende mester:

»Vi vil holde det hemmeligt. I vil se det hele på banen,« siger Holger Rune til Eurosport og fortsætter med at fortælle, at de er enige om en fælles retning:

Foto: Pierre Albouy/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Pierre Albouy/Reuters/Ritzau Scanpix

»Jeg tror, ​​det er vigtigt. Du kan ikke have mig én mening og ham med en anden mening. Du skal gå i samme retning, og det er det, at vi gør.«

Holger Rune skal sammen med Becker bygge videre på det velspil, som Rune viste til tider i Basel. Og hvad parret har arbejdet på, får de mulighed for at vise tirsdag aften, når Rune træder ind i turneringen i Paris i et opgør i anden runde mod østrigske Dominic Thiem.

Med en sejr vil Rune komme et skridt nærmere sæsonfinalerne, hvor Rune lige nu er på en ottendeplads for kalenderåret på ATP Touren - og det er netop de otte bedste, der får adgang til årets sæsonfinaler i Torino, som spilles i midten af november.

Men lige nu er Holger Runes fokus et helt andet sted, melder danskeren selv:

»For mig betyder Paris alt, fordi det er her, jeg har hentet min hidtil største titel, så for nu betyder Paris mere end Torino for mig. Jeg vil bare lægge alt mit fokus her for at forsøge at gøre det så godt som muligt. Prøve at gøre det samme, som jeg gjorde sidste år. Jeg ved, jeg kan gøre det,« siger Holger Rune til Eurosport.