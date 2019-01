Clara Tauson blev bakket massivt op, da hun vandt finalen i Australian Opens pigesinglerække.

Foruden hendes far og træner Søren Tauson, der sad placeret i »Players Box«, var op mod 50 danske tennisfans tilstede på mægtige Rod Laver Arena i Melbourne.

Blandt disse var Dansk Tennis Forbunds næstformand Thomas Kønigsfeldt, der er medlem af ITF's bestyrelse.

»For dansk tennis betyder Claras triumf enormt meget. Den viser med al tydelighed, at det ikke var nogen tilfældighed, at hun for kort tid siden fik prisen »olympisk håb«,« sagde han til B.T.'s udsendte kort tid efter præmieoverækkelsen.

Foto: LUKAS COCH Vis mere Foto: LUKAS COCH

Vejen til triumfen Clara Tauson har på vej mod Australian Open-sejren spillet seks kampe. 1. runde: vinder 1-6, 6-3, 6-3 over Anastasia Berezov, Australien

2. runde: vinder 7-6, 6-2 over Sijija Wei, Kina

3. runde: vinder 6-2, 7-5 over Valentina Ryser, Schweiz

Kvartfinale: vinder 6-2, 6-3 over Kamilla Bartone, Letland

Semifinale: vinder 6-4, 6-1 over Daria Snigur, Ukraine

Finale: vinder 6-4, 6-3 over Leylah Annie Fernandez, Canada

»Det var en fantastisk præstation, Clara ydede i finalen. Jeg er så følelsesmæssigt berørt af oplevelsen, at jeg stadig har gåsehud på armene,« sagde Thomas Kønigsfeldt med et stort smil.

Han er overbevist om, at Clara Tauson nu får mulighed for at speede sin tenniskarriere yderligere op.

»Masser af turneringsarrangører vil gerne have en grand slam-juniorvinder i deltagerfeltet. Derfor får hun fremadrettet sandsynligvis langt nemmere ved at få adgang til større seniorturneringer. Det betyder noget, hvad angår hendes finansielle situation og også hendes placering på verdensranglisten,« sagde Thomas Kønigsfeldt.

I Dansk Tennis Forbund vil man nu se på, hvordan man kan hononere Clara Tauson.

Foto: LUKAS COCH Vis mere Foto: LUKAS COCH

»Vi har ingen pris for det resultat, Clara har præsteret,« sagde Thomas Kønigsfeldt og tilføjede:

»Men naturligvis vil vi gøre alt for at støtte hende så meget som overhovedet muligt. Og heldigvis for dansk tennis er hun ikke det eneste stortalent, vi råder over i øjeblikket. Vi har jo også dygtige spillere i blandt andre Holger Rune og Elmer Møller.«

Thomas Kønigsfeldt lagde ikke skjul på, at han ser Clara Tauson som Caroline Wozniackis naturlige afløser.

»Nu må vi se, hvor lang tid Caroline fortsætter med at spille tennis. Men det bliver forhåbentlig lang tid endnu. Clara og Caroline er spillemæssigt vidt forskellige. Der er jo langt mere angrebsspiller i Clara end Caroline, som har sin force i defensiven,« sagde Thomas Kønigsfeldt.

Danske grand slam-vindere i junior-tennis 1947: Kurt Nielsen vinder drengesingle-rækken i Wimbledon

1948: Kurt Nielsen vinder drengesingle-rækken ved French Open

1998: Eva Dyrberg vinder pigedouble-rækken i Wimbledon og ved US Open med henholdsvis Jelena Kostanić og Kim Clijsters

1999: Kristian Pless vinder drengesingle-rækken ved Australian Open

2006: Caroline Wozniacki vinder pigesingle-rækkken i Wimbledon

2019: Clara Tauson vinder pigesingle-rækken ved Australian Open

Han bliver i Melbourne et par dage endnu.

»Jeg er på valg til ITF's bestyrelse til efteråret, og jeg har i sinde at genopstille. Derfor er jeg i gang med at lave lobbyarbejde, så jeg kan beholde min plads,« lød Thomas Kønigsfeldts slutresplik.