Da de to 21-årige gymnasievenner Nicklas Müermann og Hans Henrik-Gaarde vågnede lørdag morgen, anede de ikke, at de skulle få deres livs oplevelse et par timer senere.

Men det fik de.

For da de unge danskere, der er rejst til Melbourne sammen med tre venner, havde planlagt, de ville ind og se Holger Rune spille sin tredjerundekamp ved Australian Open, tikkede der pludselig et vildt tilbud ind i indbakken.

Det var nemlig den danske tennisstjernes mor, Aneke, der tilbød de unge tennisfans at sidde med i Holger Runes spillerboks, som ellers normalt kun er forbeholdt danskerens team og familie.

Hans-Henrik Gaarde (tv.) og Nicklas Müermann fik lørdag deres livs oplevelse. Vis mere Hans-Henrik Gaarde (tv.) og Nicklas Müermann fik lørdag deres livs oplevelse.

»Vi havde været inde og se hans to første kampe, og så fik vi pludselig billetterne til den tredje kamp af hans mor,« fortæller Nicklas Müermann til B.T. og tilføjer:

»Vi tænkte egentlig ikke, at vi skulle sidde med i spillerboksen, men så sagde hun, vi bare kunne gå med.«

Ifølge de to kammerater havde Aneke Rune lagt mærke til den danske femmandsgruppe under sønnens to første kampe ved en prestigefyldte grand slam-turnering.

For her havde de siddet tæt på tenniskometens spillerboks og heppet på danskeren.

»Vi har været i kontakt med teamet hele ugen, fordi vi gerne ville støtte Holger Rune under kampene. Og så var det jo bare sødt af dem, at de lige gad at hjælpe os lidt ekstra med det,« lyder det videre fra Nicklas Müermann.

Han bakkes op af sin gode ven Hans-Henrik Gaarde, der fortæller, at de unge kammerater fik deres livs oplevelse.

»Det var helt fantastisk at opleve. Hans mor sagde, vi bare skulle heppe på ham og sørge for, at han kunne mærke støtten,« lyder det.

Lørdagens vilde oplevelse var dog sidste gang for i år, at de fem venner fik muligheden for at se Holger Rune i aktion i den australske storby.

Med dansk opbakning på tribunerne spillede Holger Rune sig lørdag videre til fjerde runde. Foto: JAMES ROSS Vis mere Med dansk opbakning på tribunerne spillede Holger Rune sig lørdag videre til fjerde runde. Foto: JAMES ROSS

»Vi rejser desværre videre i aften (lørdag, red.),« lød det slutteligt fra Nicklas Müermann.

Holger Rune vandt lørdag over franske Ugo Humbert, og dermed er den 19-årige dansker klar til fjerde runde ved Australian Open.

Her møder han mandag den russiske superstjerne Andrey Rublev.