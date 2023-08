Den franske stjernetræner Patrick Mouratoglou kommer ikke til at fortsætte som træner for Holger Rune.

Det bekræfter hans mor og manager, Aneke Rune, over for Ritzau.

- Holger kommer ikke til at benytte Patrick, det kan jeg bekræfte. Men Holger er naturligvis stadig en del af akademiet. Hvad der ellers kommer til at ske på trænerfronten for Holger, kan jeg ikke sige endnu, oplyser Aneke Rune i et skriftligt svar.

Det seneste års tid har Holger Rune vekslet mellem at have Lars Christensen og Patrick Mouratoglou som træner. Senest var Mouratoglou med som træner, da Rune blev elimineret i første runde af US Open.

Nu råder Aneke Rune sin søn til at samarbejde med Lars Christensen, der har været Holger Runes træner gennem hele karrieren.

- Jeg vil mene, at Lars og Holgers relation er sådan, at Lars må have lyst til at færdiggøre sit arbejde og føre Holger til førstepladsen i verden og vinde grand slams. Det var målsætningen.

- At der har været noget trænerkaos i indeværende år, ændrer nok ikke på det, tænker jeg, lyder det fra Aneke Rune.

Ved det igangværende US Open er Lars Christensen med som træner for Clara Tauson, der torsdag tabte i anden runde.

Efterfølgende ville Tauson ikke udelukke at fortsætte samarbejdet med Lars Christensen, der rejste med hende til USA, da Tausons træner, Carlos Martinez, af personlige grunde måtte blive hjemme.

- Vi har ikke tænkt os at gå i konkurrence om Lars, understreger Aneke Rune.

- Det er noget lettere at få nummer 90 op ad WTA-ranglisten end at få nummer fire til at blive nummer et på ATP-ranglisten, så det er vel også lidt et spørgsmål om, hvilken udfordring Lars er klar på. Og hvad Holger føler er rigtigt. Det må de jo finde ud af.

Holger Rune brillerede både til French Open og Wimbledon som Mouratoglous protegé, da han nåede til kvartfinalen i begge de prestigefulde turneringer.

Til gengæld har hardcourt-sæsonen været en enorm skuffelse, der kulminerede i et brutalt nederlag i første runde af US Open i mandags.