Kun en time før Serena Williams storslåede bryllup kom sms'en.

Hendes far skrev: 'Serena, du må ikke være vred på mig, men jeg kan ikke føre dig op ad kirkegulvet. Jeg er ikke mig selv. Jeg er for nervøs,' lød beskeden.

Sådan fortæller den amerikanske tennisspiller ifølge Mirror i det nyeste afsnit af HBO-dokumentaren 'Being Serena', der blev sendt onsdag aften.

Det var sidste år i november, at Serena Williams blev gift med IT-milliardæren Alexis Ohanian i New Orleans. Her var også Caroline Wozniacki og mange andre kendisser blandt de 200 gæster. Se billeder fra brylluppet her

For ja, Serena Williams hun blev gift - trods farens besked lige inden bryllupsceremonien. Se klip fra brylluppet øverst i artiklen

Alexis Ohanian og Serena Williams til premieren på 'Being Serena'. Foto: ANGELA WEISS Alexis Ohanian og Serena Williams til premieren på 'Being Serena'. Foto: ANGELA WEISS

For hun reagerede sådan her:

'Far, det er okay. Og hvis du overhovedet ikke vil komme til brylluppet, er det også helt okay,' skrev den 36-årige tennisstjerne tilbage til sin far i en ny sms og tilføjede:

'Jeg bliver ikke af ked af det over det, og jeg jeg vil derfor heller ikke have, at du bliver ked af det.'

Richard Williams fik et slagtilfælde i 2016, og det var en af grundene til, at Serena Williams reagerede, som hun gjorde. Og hun fortæller i 'Being Serena', at andre nok ville have reageret anderledes.

»Han var New Orleans, han havde et jakkesæt, og jeg ved, at han virkelig glædede sig. Men hvis han ikke havde lyst til at stå foran alle de mennesker, så kunne jeg godt forstå det,« fortæller Serena Williams.

I stedet valgte hun at gå alene op ad gulvet til Alexis Ohanian, og så blev de gift.

Richard Williams fik et slagtilfælde i 2016. Foto: GLYN KIRK Richard Williams fik et slagtilfælde i 2016. Foto: GLYN KIRK

Serena Williams krammer sin far efter Wimbledon-sejren i 2017. Foto: GLYN KIRK Serena Williams krammer sin far efter Wimbledon-sejren i 2017. Foto: GLYN KIRK

Da Serena Williams og søsteren Venus brød igennem for mere end 20 år siden, blev Richard Williams hurtigt en iøjnefaldende person i tennisverden på grund af sin til tider specielle udtalelser og opførsel.

Serena Williams ville dog ikke lægge ham noget til last. Heller ikke få at have

»Hør her, da vi først kom frem, var der mange mennesker, der ikke forstod ham. Jeg tror, mange ikke ønskede at forstå ham. Men vores familie ved, hvad vi har. Vi ønsker bare, at alle er glade. Det er det, som betyder noget, og det kan intet lave om på,« siger Serena Williams.

Hun kæmper i øjeblikket med at vende tilbage til tennistoppen efter sin barsel. Bare et par måneder inden sit bryllup fødte den tidligere verdensetter datteren Alexis Olympia, og den næste store opgave er French Open, der begynder i næste uge.

