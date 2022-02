Der er ingen tvivl om, at Rafael Nadal har gang i en voldsom tenniskarriere.

Med 21 grand slam-sejre er spanieren den, der har vundet flest af tennissportens fornemmeste turneringer nogensinde, men det er ikke det eneste i Nadals liv, der er voldsomt og opsigtsvækkende.

Den 35-årige stjerne har nemlig tjent fedt på sin imponerende karriere, og det har fået ham til at bruge mere end 40 millioner kroner på en luksuriøs og vild yacht.

Nadal viser i øvrigt rundt på det vilde fartøj sammen med den tidligere Formel 1-stjerne Nico Rosberg. Hvorfor må du ikke spørge om, men du kan se en video af båden i toppen af artiklen.

Yachten, der bærer navnet 'Great White', er knap 24 meter lang, og Rafael Nadal og hustruen, Xisca, har i høj grad været med til at designe bådens interiør selv.

Træder man op på båden bagfra, kommer man til et stort loungeområde, hvor den ene sofa giver adgang til bådens 'garage'.

Den kan nemlig løftes op, så man kan hoppe ned til blandt andet en vandscooter og andet legetøj, Nadal kan bruge i vandet.

Inde midt på yachten finder man et stort og åbent opholdsrum, hvor tennisstjernen har fået placeret to massive fladskærmsfjernsyn, så han kan følge med i de mange sportsgrene, han interesserer sig for.

Great White indeholder fire dobbeltværelser, hvor plads umiddelbart ikke ser ud til at være noget, der mangler.

I det ene værelse har Rafael Nadal fået indbygget en vild terrasse i havniveau. Her kan en slags altan nemlig slås ud, så der er direkte adgang til vandet, og han nærmest kan tage et hovedspring direkte fra sin seng.

Yachten har selvfølgelig flere plan. På det ene er der blandt andet indbygget en grill og ølhane. Han har også fået sat sit eget logo op under et fjernsyn, der hersker på etagen.

Rafael Nadals tennistalent har han dog næppe fået overført til sejlsporten.

Det er nemlig ikke ham selv, som tager roret, når det massive luksusskib skal en tur på vandet.

Ifølge The Sun ejer Nadal også et hjem på Mallorca til knap 27 millioner kroner, mens han har investeret i et Cessna Citation CJ2+-jetfly til en værdi af cirka 44,5 millioner kroner.