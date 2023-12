Caroline Wozniacki har fået et wild card til Australian Open.

Den tidligere danske verdensetter kunne ikke nå at kvalificere sig til 2024's første grand slam via verdensranglisten, men nu har hun fået en håndsrækning af arrangørerne, der har uddelt de første wild cards til turneringen i januar.

»Jeg har så mange vidunderlige minder fra Melbourne, og selvfølgelig er det at vinde Australian Open et højdepunkt i karrieren,« lyder det fra Wozniacki, som trak sig tilbage efter turneringen i 2020.

»Melbourne er en af ​​mine mest yndlingsbyer i verden, og jeg kan ikke vente med at dele den med min familie og mine børn.«

»Det er selvfølgelig en turnering, jeg føler mig ekstremt godt tilpas ved. Jeg elsker boldene, jeg elsker banen, og jeg elsker fansene.«

»Og jeg håber, at jeg får en dejlig velkomst, når jeg ser allesammen der – og det er jeg sikker på, at jeg vil; det er virkelig et særligt sted.«

»Jeg er virkelig taknemmelig for wildcardet og muligheden for at konkurrere igen ved Australian Open i januar.«

Den 33-årige mor til to har fortalt, at hun planlægger at tage hele sin familie - inklusive børnene Olivia (2) og James (1) - med til Melbourne fra basen i Miami.

Udover Wozniacki har seks australske talenter fået et wildcard.

Australian Open begynder søndag 14. januar.