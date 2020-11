Hun delte et topløst billede, men efter få timer måtte Sofya Zhuk slette det igen.

Den 20-årige russer fik nemlig ikke den modtagelse af billedet, hun nok havde håbet på.

»Jeg forstod nok ikke, hvorfor det var så stor en ting,« fortæller hun i et interview med RT.

»Jeg delte et billede, og hvad så? Når jeg deler noget, vil jeg ikke ud med et budskab. Jeg delte bare et billede, jeg godt kunne lide. Men da jeg delte det, fik jeg så mange beskeder. Normalt ville jeg være ligeglad, men denne gang var de så agressive,« fortæller Sofya Zhuk, der ellers ikke er bange for at dele letpåklædte billeder.

Missing my work days

Beskeder om, at det ikke klædte hende, at hun skulle koncentrere sig om tennis, og at hun poserede elendigt, væltede ind i kommentarfeltet. Siden valgte hun at slette billedet.

Sofya Zhuk, der som 15-årig vandt Wimbledon for juniorer i 2015, måtte i april fortælle, at hun i en alder af blot 20 år havde været nødt til at lægge ketsjeren på hylden permanent.

Årsagen til det tidlige stop er, at hun i mange år havde kæmpet med smerter og alvorlige skader.

'Jeg elskede tennis, men jeg nåede til et punkt hvor jeg hellere ville leve uden smerter, og jeg havde brug for at kunne leve frit mentalt og tænke på min sundhed og fremtid. Mange mennesker forstår ikke, hvor vigtigt det mentale er, og hvor vigtigt det er at være oprigtigt glad indeni,' skrev hun dengang i et opslag på Instagram.

Weather wasn't too bad today

I dag arbejder hun som model efter at have droppet sporten, og det er måske den kombination, som folk har svært ved at forholde sig til.

»Jeg tror bare ikke, folk kan acceptere, at jeg har fundet mig selv uden for tennisbanen, og at jeg kan leve lykkeligt uden sport og ikke få en depression,« siger Sofya Zhuk.

Hun bor og arbejder i dag i Miami, hvor hun også er på kontrakt med et bureau.