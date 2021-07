Tennissporten har fået et vaskeægte stjernepar.

For de to tennisspillere Gaël Monfils og Elina Svitolina er nemlig blevet gift.

Det afslører de begge på deres respektive Instagram-profiler fredag.

'Hr. og fru. Monfils,' skriver franske Gaël Monfils, mens hans bedre halvdel ligeledes har delt den store dag med sine mange følgere:

'Den bedste dag i mit liv,' lyder ordene fra den ukrainske superstjerne.

De to tennisspillere har dannet par i lidt over to år, og det var i april, at de to stjerner kunne fortælle, at de var blevet forlovet.

En forlovelse, der egentlig kom som en stor overraskelse for parrets mange fans, da parret en måned forinden havde besluttet at tage en pause fra hinanden.

Noget, der dog blev vendt fuldstændig på hovedet, da Gaël Monfils pludselig røg på knæ og friede til Elina Svitolina.

Dengang modtog parret adskillige lykønskninger – blandt andet fra danske Caroline Wozniacki. Den historie kan du læse mere om HER.

Elina Svitolina har tidligere ligget nummer tre på kvindernes verdensrangliste, men i skrivende stund ligger hun nummer seks.

Gaël Monfils har gennemgået en svær periode på tennisbanen i løbet af 2021, hvor han slet ikke har ramt sit niveau.

Franskmanden ligger dog fortsat nummer 19 på verdensranglisten og har tidligere været oppe at ligge nummer seks.