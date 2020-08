De var The Woodies. Voldsomt succesfulde og enormt populære på og uden for tennisbanen.

I dag taler de ikke længere sammen.

Det er i podcasten 'Breaking Point', at Mark Woodforde fortæller om forholdet til den gamle doublemakker Todd Woodbridge. Det skriver News.com.au.

»Det er nok et af de største dilemmaer. Jeg ville ønske Todd og jeg var et bedre sted,« siger Mark Woodforde:

»Vi har ikke talt sammen i et stykke tid.«

Duoen Woodforde og Woodbridge dominerede ellers tennissportens herredouble op gennem 1990erne. I 10 vandt de titler på stribe efter at have indledt partnerskabet i 1990:

11 Grand Slam-titler og i alt 61 ATP-titler skrabede de to doublespecialister fra Australien sammen. En olympisk guldmedalje blev det såmænd også til.

Da den seks år ældre Mark Woodfoorde stoppede karrieren i 2000, spillede Todd Woodbridge videre med en ny makker, svenske Jonas Björkman.

The Woodies var i 1999 med til at sikre Australien den først Davis Cup-sejr. Foto: Jacques DEMARTHON Vis mere The Woodies var i 1999 med til at sikre Australien den først Davis Cup-sejr. Foto: Jacques DEMARTHON

Også med stor succes. Det australske-svenske par vandt fem Grand Slam-titler og i alt 14 ATP-titler.

Og det er her er kimen til det dårlige forhold mellem The Woodies i dag.

For på den såkaldte Legends Tour, hvor tidligere tennisstjerner turnerer verden har Todd Woodbridge valgt at stille op med Jonas Björkman.

Ikke med Mark Woodforde.

Mark Woodforde (tv.) og Todd Woodbridge da de blev optaget i tennissportens Hall of Fame. Foto: BRIAN SNYDER Vis mere Mark Woodforde (tv.) og Todd Woodbridge da de blev optaget i tennissportens Hall of Fame. Foto: BRIAN SNYDER

»Jeg tænker, at The Woodies er gledet i baggrunden hos ham, og han er i gang med at udvikle sit eget brand,« siger den i dag 54-årige Mark Woodforde i podcasten 'Breaking Point':

»Det er skuffende for mig. Jeg stiller stadig op til de samme turneringer, men det er mærkeligt for mig at møde op og så ikke spille sammen med ham.«

News.com.au skriver, at Todd Woodbridge tidligere på året har udtalt, at The Woodies har et fint forhold, men at de ikke bruger meget tid sammen, og at de er to 'meget forskellige personer'.

Men som Mark Woodforde konstaterer i dag; »Jeg håber, at vi en en dag kan få et bedre forhold til hinanden, end vi har i dag.«