Et enkelt tweet sendte Genie Bouchard på en efterhånden verdensberømt date for et par år siden. Og det har haft konsekvenser.

Ikke kun for tennisspilleren men også for John Goehrke, der greb chancen på Twitter og scorede sig en aften med Bouchard i 2017, da de indgik et væddemål om, hvem der ville vinde Super Bowl.

Et væddemål, John Goehrke vandt. Genie Bouchard slog efterfølgende fast, at hun ville holde sit løfte, og sådan endte de to på date til en NBA-kamp.

Noget, som mange fans af tennisspilleren nok drømmer om, men det har ikke kun været en dans på roser. Det fortæller Genie Bouchard til tennis.com.

»Det verdensberømte øjeblik hvor jeg tweetede, da jeg skulle have ladet være, blev gjort til denne her store ting. Jeg er i kontakt med ham af og til. Nogle gange spiller han kostbar, og jeg har det sådan 'bro, vi er venner, svar nu, det er okay'. Vi har hængt ud nogle gange, men jeg tror, han har en kæreste nu, og måske er det derfor, han ikke svarer. Alle hans kærester hader mig,« fortæller Genie Bouchard.

Canadieren fortæller, hvordan mange piger ikke har kunnet forstå, at John Goehrke ville vælge dem, når han har været på date med Bouchard.

Faktisk går hun så langt, at hun siger, at hun har ødelagt hans datingliv, og det gælder sådan set også den anden vej rundt.

For det fik stor opmærksomhed både på Twitter men også i medierne rundt omkring i verden, at John Goehrke ikke blot gav det et skud, men også at det lykkedes.

Og netop de mange overskrifter omkring daten og deres venskab har haft konsekvenser for Genie Bouchard i jagten på kærligheden.

»Det skabte problemer, da jeg havde en kæreste. Ærligt, var vi en katastrofe for hinandens datingliv, det var så slemt. Folk ser artikler og bliver jaloux og undrer sig: 'Åh gud, er det en ting? Er det ikke? Er det stadig en ting?'. Jeg kunne se, hvordan piger blev jaloux og mænd i mit liv blev det også. Det var hårdt. Vi var problematiske for hinanden,« fortæller Genie Bouchard.

Hun har 2,1 millioner følgere på Instagram, og her er det fortsat muligt at finde og se billeder fra hendes aftaler med John Goehrke.

Genie Bouchard ligger lige nu nummer 330 på verdensranglisten. Hendes bedste år var 2014, hvor hun nåede finalen i Wimbledon.