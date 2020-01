Michael Torpegaard formåede ikke at spille sig videre til anden runde af kvalifikationen til Australian Open.

Den danske tennisspiller Michael Torpegaard kommer ikke med i grand slam-turneringen Australian Open.

Tirsdag mødte Torpegaard i første runde af kvalifikationsturneringen Luke Saville fra Australien, som vandt i to sæt 6-3, 6-3.

Det tog den 26-årige australier godt fem kvarter at sikre sig adgang til anden runde af kvalifikationen på bekostning af danskeren. Der skal tre sejre til for at sikre sig adgang til hovedturneringen.

Den et år yngre Michael Torpegaard er ellers placeret væsentligt højere på verdensranglisten end Luke Saville. De to er henholdsvis nummer 166 og nummer 315.

Med undtagelse af antallet af uprovokerede fejl var Luke Saville sin modstander overlegen på stort set alle andre punkter.

Han lavede blandt andet 19 vinderslag mod danskerens ni og begik kun én dobbeltfejl mod seks til Torpegaard.

/ritzau/