»De tager sig så godt af os, som de kan, men det sejler lidt, hvis jeg skal være helt ærlig.«

Sådan lyder det fra Danmarks bedst rangerende tennisspiller, Mikael Torpegaard, der lige nu befinder sig i karantæne på sit hotelværelse i Melbourne forud for Australian Open.

Ligesom over 70 andre spillere må den 26-årige dansker de kommende 12 dage ikke forlade værelset, fordi de alle har været om bord på et fly, hvor en person er konstateret smittet med coronavirus.

Tidligere måtte spillerne godt forlade hotelsengen for at træne forud for årets første grand slam, men den mulighed har Mikael Torpegaard og et hav af andre spillere altså ikke.

Sådan ser den danske tennisspillers tilværelse ud de næste små to uger. Foto: Mikael Torpegaard Vis mere Sådan ser den danske tennisspillers tilværelse ud de næste små to uger. Foto: Mikael Torpegaard

Og det er ikke helt nemt. Specielt fordi situationen lige nu er så kaotisk, at arrangørerne har svært ved at holde det, de lover, fortæller danskeren, der lige nu håber på at kunne træde ind i Australian Open på et afbud.

»I morges (australsk tid, red.) lovede de, at der ville være en spinningcykel, nogle håndvægte og forskellige elastikbånd til fysisk træning, som ville komme her til eftermiddag, men nu er klokken 20, og jeg har stadig ikke set skyggen af dem,« fortæller Torpegaard fra værelset i Melbourne.

På trods af de meget begrænsede muligheder på danskeren hotelværelse forsøger han alligevel at holde sig i gang.

Dagene består blandt andet af lidt kropsvægttræning og diverse samtaler med hans professionelle team, der holder til i Columbus, Ohio, hvor han de sidste små syv år har haft sin base.

Jeg ser en masse Netflix, og jeg har prøvet at få fat i en guitar herop, så jeg kan skrive noget musik. Mikael Torpegaard

Men når diverse forberedelser er overstået, er der stadig otte timers tid, der skal slås ihjel på det noget begrænsede areal og uden at se skyggen af et andet menneske.

»Jeg ser en masse Netflix, og jeg har prøvet at få fat i en guitar herop, så jeg kan skrive noget musik. Og ellers ringer jeg til nogle venner og får tiden til at gå med det. Det er selvfølgelig ikke sjovt, men det er medgørligt, og jeg er vokset op som enebarn, så jeg kan leve med det.«

Og så har Mikael Torpegaard også fået sig en yderst trofast 'ven'.

I begyndelsen af sin isolation opdagede danskeren nemlig, at der ikke fulgte noget bestik med i den brune madpose, som han får leveret tre gange om døren foran sin dør.

Mikael Torpegaard har meget få redskaber at gøre godt med på sit hotelværelse. Vis mere Mikael Torpegaard har meget få redskaber at gøre godt med på sit hotelværelse.

Det undrede ham. Men så fandt han pludselig én enkelt gaffel og en tallerken i hjørnet af hotelværelset. En gaffel, som nu følger ham i tykt og tyndt gennem samtlige måltider.

»Ved siden af lå der en opvaskesvamp og noget opvaskemiddel, og så kunne jeg jo godt lægge to og to sammen og indse, at det blev min trofaste gaffel de næste 14 dage. Det tog jeg så lidt pis på på de sociale medier og prøvede at finde lidt sjov i noget, der egentlig ikke var specielt sjovt,« forklarer Torpegaard, der også har øvet flugtninger op ad væggen med sin opvaskesvamp.

»Jeg er nødt til at lave et eller andet og prøve at holde humøret højt ved at tage lidt pis på situationen og ikke sidde og hænge med hovedet, og så må man jo tænke alternativt.«

Mikael Torpegaard lå for et par dage siden nummer tre på den såkaldte 'lucky loser'-liste, hvilket vil sige, at tre spillere i den nuværende hovedturnering skulle trække sig, for at han ville få en plads.

Verdensranglistens nummer et, Novak Djokovic, er – ligesom Torpegaard – blandt de spillere, der er i isolation. Foto: BRENTON EDWARDS Vis mere Verdensranglistens nummer et, Novak Djokovic, er – ligesom Torpegaard – blandt de spillere, der er i isolation. Foto: BRENTON EDWARDS

Den opdaterede liste er endnu ikke kommet ud, men indtil videre skulle i hvert fald to spillere have meldt afbud, hvilket betyder, at Danmarks bedste tennisspiller kun er ét afbud fra at kunne få sin grand slam-debut.

Og det er en lidt paradoksal situation for Torpegaard, der lige nu bruger tid på Netflix, opvaskesvampe og lange telefonsamtaler, alt imens den store drøm kan gå i opfyldelse lige rundt om hjørnet.

»Det er noget af en rutsjebanetur mentalt. At spille en grand slam er en af mine største drømme og har været det, siden jeg begyndte at spille tennis. Så det er mentalt nødvendigt at tæske sig igennem det her, og det gør jeg gerne.«

Australian Open spilles fra 8. februar.