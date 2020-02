Det danske tennislandshold for kvinder slog samlet Tunesien 2-1 og rykker op i tredjebedste lag i Fed Cup.

Det danske tennislandshold for kvinder skulle fredag i Helsinki besejre Tunesien for at rykke op i det tredjebedste lag i Fed Cup.

Det lykkedes efter et sandt drama, hvor den danske damedouble i sidste kamp formåede at levere et comeback og samlet vinde kampen 1-6, 6-2, 6-4.

Dermed vandt Danmark 2-1 efter at være kommet foran 1-0 og rykker fra Europa/Afrika Gruppe II til Gruppe I.

Stillingen var 1-1 i kampe, og det hele skulle derfor afgøres i damedoublen, hvor Emilie Francati og Maria Jespersen udgjorde det danske par.

Francati og Jespersen skulle forsøge at slå Ons Jabeur Chiraz Bechri, der havde henholdsvis vundet og tabt deres kampe i single forinden.

De tunesiske favoritter kørte hårdt på og vandt første sæt overlegent, men så vågnede danskerne.

Andet sæt blev vundet af det danske par med 6-2, og foran 4-2 i tredje sæt havde det danske par kurs mod sejren.

Det blev dog 4-4 efter et tunesisk servegennembrud, men danskerne brød tilbage umiddelbart efter og foran 5-4 servede danskerne sejren og oprykningen hjem.

Maria Jespersen er ovenud lykkelig for den danske oprykning.

- Det er lykkedes at rykke op, og det er bare helt fantastisk. Det her hold kan bare noget. Vores samarbejde har været fantastisk hele ugen igennem, og vi har støttet hinanden så godt, siger Maria Jespersen i en pressemeddelelse fra Dansk Tennis Forbund.

Karen Barritza gav forinden de danske tenniskvinder en god start, da hun i første kamp besejrede Chiraz Bechri 6-1, 6-4, og så skulle det 17-årige tennishåb Clara Tauson forsøge at vinde den næste singlekamp.

Clara Tauson, der er nummer 261 i verden, mødte Ons Jabeur, der er ligger nummer 45.

Ons Jabeur slog i det netop overståede Australian Open Caroline Wozniacki i tredje runde, og dermed sørgede tuneseren for at gøre en ende på Wozniackis tenniskarriere.

Clara Tauson måtte da også se sig besejret fredag, da Ons Jabeur vandt kampen 6-4, 6-4, men i doublekampen lykkedes det altså de danske spillere at få ram på Ons Jabeur.

Danmark vandt to af sine tre gruppekampe i ugens løb, og det rakte til at gå videre til oprykningsfinalen som gruppevinder, efter at man sluttede à point med Finland og Egypten.

