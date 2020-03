Både Holger Rune og Mikael Torpegaard startede skidt, men endte med at uddele æg mod Puerto Rico.

Danmark er klar favorit i Davis Cup-opgøret mod Puerto Rico i World Group II, det tredjehøjeste niveau, og fredag spillede de danske tennisherrer sig da også meget tæt på en sejr.

25-årige Mikael Torpegaard og 16-årige Holger Rune vandt begge i fredagens to singler, og dermed fører Danmark 2-0 i opgøret, hvor der spilles bedst af fem kampe.

Trods sløve indledninger af begge spillere endte de med at uddele et æg hver og give Danmark tre chancer for at snuppe sejren, når lørdag byder på en double og to singler mere.

Danmark fik en perfekt start, da Mikael Torpegaard i førstesingle sendte danskerne på 1-0 med en sejr over Quinnton Vega på 7-6, 6-0.

I et tæt første sæt, hvor begge spillere havde store problemer i egne servepartier, endte det hele i en tiebreak efter seks servegennembrud.

Tiebreaken gik Torpegaards vej, og det så ud til at give ham ro. I andet sæt var han helt suveræn og uddelte et æg til sin puertoricanske modstander.

Ignacio Garcia var manden, som skulle forsøge at bringe balance i opgøret ved at ryste unge Holger Rune, der sidste år sluttede som nummer ét på juniorernes verdensrangliste.

Og indledningsvist lykkedes det for den undertippede puertoricaner.

Han bragte sig foran 5-1 og stormede mod et sikkert første sæt, indtil Holger Rune fik effekt i sine slag.

Han brød tilbage to gange i træk og kunne serve sig på 5-5, men så svigtede danskeren igen. 6-4 til Garcia.

Holger Rune kom sig dog over sættabet, og med to servegennembrud i andet sæt kom det i hus med 6-3.

I tredje og afgørende sæt var der ikke mere benzin på Ignacio Garcias motor. Han blev tromlet ned af den danske tenniskomet, som snuppede sejren med 6-0.

