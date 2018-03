Flere danske tennisspillere modtager trusler via de sociale medier.

Det skriver DR Sporten.

Den danske tennisspiller Søren Hess Olesen er én af dem, der modtager trusler efter et nederlag.

En af beskederne lyder blandt andet:

»Du er en fucking idiot. Du har intet talent for tennis. Og du har ingen mental styrke. Jeg håber, du dør på banen, din ludersøn.«

Den 27-årige aarhusianer modtager sådanne beskeder fra folk i hele verden via de sociale medier. De kommer oftest efter, han har tabt en kamp. Her beskriver også, hvordan han frygter, at nogle måske kunne finde på at gøre alvor af truslerne.

Også Frederik Løchte Nielsen, der er Danmarks bedste mandlige tennisspiller, modtager grimme beskeder fra folk, der har spillet på hans kampe.

»Folk, der har spillet penge på en kamp, hvor jeg taber, kan være indebrændte. Og så synes de, at det er den bedste at reagere. Når der kommer dødstrusler, så giver det lige et gip. Men jeg prøver ikke at lade mig gå på af det,« siger den 34-årige tennisspiller til DR Sporten.

Trusler i tennisverdenen har for nyligt skabt overskrifter i Danmark og i resten af verden. Danske Caroline Wozniacki var efter sit nederlag ved Miami Open ude efter tilskuerne, der ifølge hende blandt andet skulle have ønsket hendes forældre døde.

Hun skrev også et opsigtsvækkende tweet, hvor hun langede ud efter turneringsledelsen.

Frederik Løchte Nielsen skal inden længe i aktion for Danmark, når han sammen med resten af det danske tennislandshold møder Egypten. De mødes den 7. og 8. april i Gentoftehallen.