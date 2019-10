Den 16-årige danske tenniskomet Holger Rune lader sig ikke slå ud af, at han fredag i sin sidste og tabte puljekamp mod tjekken Jonas Forejtek ved sæsonfinale-stævnet ITF World Tennis Tour Junior Finals blev ankelskadet.

Således har han meldt sig klar til lørdagens semifinale.

»Han er indstillet på, at det kommer til at gøre ondt i anklen. Men undersøgelser har vist, at det kun er et par ledbånd, der er blevet forstuvet,« siger Holger Runes mor og manager, Aneke Rune, på en skrattende telefonforbindelse fra Kina til B.T. og tilføjer:

»Men jeg havde altså ondt af Holger, da uheldet skete midt i første sæt, og da han kneb en tåre var jeg da bekymret. Han har nu modtaget kvalificeret behandling af turneringens tilknyttede læger og fysioterapeuter, og efter aftensmaden er foden blevet kølet så godt ned med isposer, at hævelsen har fortaget sig.«

Straks efter Holger Rune havde spillet sin sidste kamp i gruppespillet ved ITF World Tennis Tour Junior Finals i Kina fik han sin skadede ankel kølet ned med is. Privatfoto

Lykkes det for Holger Rune at vinde semifinalen over franskmanden Valentin Rojer, der tidligere i år blev U18-europamester, vil chancen for at slutte året som etter på juniorernes verdensrangliste stadig eksistere.

»Det er et helt klart mål for Holger at ligge nummer et i drengesingle, når året er omme. Lige nu er han placeret på tredjepladsen, men en eventuel finalesejr (søndag, red.) vil være tilstrækkeligt til, at han får sin drøm opfyldt,« siger Aneke Rune.

Stryger han til tops ved sæsonfinalestævnet, vil Holger Rune få et perfekt afsæt til sæsonens afsluttende fase.

»Alt i alt har han haft et fremragende år med finalesejren i French Opens drengesingle som højdepunkt. Lykkes det ham her i Kina at sikre sig endnu en turneringssejr, kan han forvente at blive tilbudt en række wildcards til seniorturneringer,« siger Aneke Rune.

Blå bog Holger Rune Født: 29. april 2003 i Charlottenlund

Familie: mor (Aneke) er selvstændig (sælger drikkevandskølere), mens far (Anders) arbejder i shippingbranchen. Søsteren Alma er 20 år

Begyndte at spille tennis som seks-årig

Medlem af Hellerup Idrætsklub

Blev i april 2018 den yngste dansker nogensinde til at spille på Davis Cup-holdet

Sikrede sig i marts 2019 – som yngste spiller nogensinde – DM-guld i herresingle

Vandt i juni 2019 French Open i drengesingle

Inden nytår er det planen, at Holger Rune skal spille fire-fem mindre ITF-turneringer, hvor målsætningen er, at han erobrer 16 ATP-verdensranglistepoint.

Herudover har han fået et par spændende invitationer, som han har valgt at tage imod. Blandt andet har Red Bull-koncernen inviteret ham til Italien, samtidig med at 'Next Gen Open' spilles 5. til 9. november i den norditalienske by Milano.

Ugen efter kommer Holger Rune igen i fornemt selskab:

Fra 10. til 17. november spilles seniorernes sæsonfinale, Nitto ATP Finals, med Roger Federer, Rafael Nadal og Novak Djokovic blandt de otte deltagende herresinglespillere.

Holger Rune deltager i denne uge ved juniorernes sæsonfinale. Han vandt sine første to kampe, men tabte den tredje, hvor han midt i første sæt mod Jonas Forejtek pådrog sig en ankelskade. Privatfoto

Bag denne invitation står ATP, der er organisationen bag de mandlige professionelle tennisspillere.

»Det gælder i øjeblikket for Holger om at suge masser af indtryk til sig. Så selvfølgelig har han takket ja til at få muligheden for at træne og snakke med stjernerne,« siger Aneke Rune, der forventer, at sønnen efterfølgende stiller op ved 15.000 US-dollarsturneringer i enten Grækenland eller Den Dominikanske Republik.

»Ender det med sidstnævnte, kan det være, at han forinden stiller op ved en juniorturnering i Mexico. Men ellers kommer man fremover kun til at se Holger ved seniorturneringer. Hermed er det udelukket, at han i januar stiller op ved eksempelvis Australian Open - med mindre arrangørerne vælger at give ham et wildcard til seniorernes turnering,« siger Aneke Rune.