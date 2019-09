Det danske tennistalent Holger Rune kommer i fornemt selskab fra 10. til 17. november.

Således er den regerende French Open-mester i drengesingle blevet inviteret til London.

I denne periode spilles seniorernes sæsonfinale, Nitto ATP Finals, med Roger Federer, Rafael Nadal og Novak Djokovic blandt de otte deltagende herresinglespillere.

Invitationen fra de professionelle tennisspillere organisation, ATP, er intet mindre end prangende, eftersom han er blevet lovet træningstid med verdensstjernerne - samt kost og logi.

Holger Rune jubler efter at have vundet en duel i drengesinglefinalen ved French Open. Foto: Roger Parker Vis mere Holger Rune jubler efter at have vundet en duel i drengesinglefinalen ved French Open. Foto: Roger Parker

Blå bog Holger Rune Født: 29. april 2003 i Charlottenlund

Familie: mor (Aneke) er selvstændig (sælger drikkevandskølere), mens far (Anders) arbejder i shippingbranchen. Søsteren Alma er 20 år

Begyndte at spille tennis som seks-årig

Medlem af Hellerup Idrætsklub

Blev i april 2018 den yngste dansker nogensinde til at spille på Davis Cup-holdet

Sikrede sig i marts 2019 – som yngste spiller nogensinde – DM-guld i herresingle

Vandt i juni 2019 French Open i drengesingle

'Det er da en superoplevelse for Holger at få,' siger hans mor og manager, Aneke Rune, til B.T.

Holger Rune, der i weekenden vandt en kamp, da de danske Davis Cup-landshold tabte 2-3 til Tyrkiet, har fået resten af sæsonen på plads.

I den kommende uge er det planen, at han tager til Nice i Sydfrankrig for at træne på Patrick Mouratoglous anerkendte tennisakademi. Herefter spiller han to mindre ITF-seniorturneringer i Tyrkiet, inden han stiller op ved juniorernes sæsonfinale i 23.-30. oktober i Kina.

Det kan blive hans sidste juniorturnering i karrieren, eftersom han fra næste sæsons begyndelsen har planer om udelukkende at spille seniorturneringer.