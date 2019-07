Mikael Torpegaard taber til rumæneren Marius Copil i sin første kamp i en ATP-hovedturnering.

Den danske tennisspiller Mikael Torpegaard tabte i tre sæt, da han mandag spillede sin første kamp nogensinde i en ATP-hovedturnering.

Med cifrene 1-6, 7-5 og 3-6 tabte danskeren i første runde af Citi Open i Washington D.C. til den 28-årige rumæner Marius Copil.

Den 25-årige dansker vil nok hurtigt forsøge at lægge første sæt bag sig, hvor han ikke kunne stille ret meget op.

Han fik godt nok spillet sig til en breakbold allerede i første parti, men Copil fik afværget og kom på 5-0, inden Torpegaard for første gang kom på tavlen i eget udlæg. I det efterfølgende parti tog rumæneren sættet.

Torpegaard fik langt bedre fat i andet sæt, der endte med at være jævnbyrdigt. Danskeren kom godt i gang og vandt uden at tabe et eneste point, de første to gange han havde serven.

Ved stillingen 4-3 i dansk favør havde Torpegaard mulighed for at tage et stort skridt mod sætsejren, da han spillede sig til en breakbold, men ligesom i første sæt kom Copil igen og vandt.

I sættets 12. og sidste parti lykkedes det så Torpegaard at bryde rumæneren til 7-5, og så skulle kampen ud i et tredje og afgørende sæt.

I tredje sæt lagde Torpegaard ud med at vinde sit serveparti, men så satte regnen kampen på pause.

Da kampen blev genoptaget, vandt Copil tre partier i træk, og ved stillingen 5-3 brød han for anden gang i sættet danskerens serv til slutresultatet 6-3.

Torpegaard sikrede sig søndag pladsen i turneringen, da han i kvalifikationens finalerunde vandt 4-6, 6-4, 6-3 over hviderusseren Ilya Ivashk.

/ritzau/