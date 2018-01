Danmark har allerede en verdensstjerne i tennis i Caroline Wozniacki, og hun viste igen natten til søndag sit store repertoire, da hun udraderede den slovakiske Magdalena Rybarikova i ottendedelsfinalen i Australian Open.

Og inden for en overskuelig årrække kan endnu en stjerne fra Danmark lyse på de store tennistavler rundt om i verden.

Der er tale om den kun 16-årige Hannah Viller Møller, der ligesom Caroline Wozniacki havde kvalificeret sig til årets første grand slam, bare i pigesinglerækken.

LÆS OGSÅ:Wozniacki brød med partner: ’Hans ego fylder så meget som Rådhuspladsen’

Hannah Viller Møller var også i kamp på næsten samme tid som Caroline Wozniacki, da hun i første runde løb ind i russeren Alina Charaeva, og desværre blev det et nederlag på 6-4, 1-6, 4-6 i en jævnbyrdig kamp, der varede to timer og fem minutter.

LÆS OGSÅ CAROLINE WOZNIACKIS FAR PIOTRS ANALYSE AF SEJREN: Piotr jubler over Wozniacki: 'Modstanderen prøvede alt - men forgæves'

»Hannah leverede en fin indsats. Måske deltager hun også i pigedoublerækken, hvor hun lige nu er blandt reserverne til at gå ind i turneringen. Uanset hvad det ender med, bliver familien i Australien en uges tid endnu for at se lidt af landet. Hvad der sker ved hjemkomsten til Danmark med Hannahs tennisspil, må vi kigge på. Men planen er, at hun fortsætter i HIK med at have Kenneth Carlsen og Tine Scheuer som trænere,« siger Hannah Viller Møllers far, Martin Møller, til BT efter kampen.

»Målet er, at hun senere på året skal med i både French Open og Wimbledon,« tilføjer han.

Hannah Viller Møller var eneste danske deltager i pigesinglerækken.