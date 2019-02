Der er millioner af kroner på vej til udviklingen af dansk tennis.

Således har familien Leschly, der blandt andet tæller tennislegenden Jan Leschly, stiftet den selvstændige velgørende fond »Leschly Tennis Foundation«.

»Vi har givet et kapitaltilsagn på op mod 20 millioner kroner, og i det første støtteår forventer vi at kunne dele donationer på mellem en og to millioner kroner ud til en række talentfulde danske tennisspillere,« siger Jan Leschly til B.T.

Han fulgte med stor interesse med, da 16-årige Clara Tauson i januar vandt Australian Opens pigesinglerække i Melbourne.

Clara Tauson vandt i januar Australian Opens pigesingle-række. Foto: MAST IRHAM

»Det var et fantastisk resultat, og ved samme lejlighed fik hun demonstreret, at talentet er så enormt, at hun har potentiale til at blive en ny Caroline Wozniacki,« siger Jan Leschly, der som aktiv både spillede sig i US Open-semifinalen og placerede sig i top 10 på verdensranglisten i herresingle.

I første omgang vil fire danske tennistalenter blive tilbudt støtte.

»En af disse er naturligvis Clara Tauson. Skal hendes talent udvikles, kræves der økonomiske ressourcer på op mod halvanden mio. kroner om året for at komme gennem systemet, og det er der ikke ret mange, der har råd til. Min drøm er at donationen kan være med til at give alle danske tennistalenter mulighed for at udvikle sig maksimalt,« siger Jan Leschly, der ligeledes har tænkt sig at give økonomisk støtte til Holger Rune, Elmer Møller og Mikael Torpegaard.

Han understreger, at det er planen, at fondens kapitalgrundlag forventes at blive suppleret med bidrag fra blandt andet Dansk Tennis Forbund, Team Danmark og en række sponsorer.

Den tidligere tennisspiller Jan Leschly er bestyrelsesmedlem i Mærsk-koncernen. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Fonden ledes af 78-årige Jan Leschly, der bliver bestyrelsesformand, samt hans søn Mark, der får titel af præsident.

Herudover tæller bestyrelsen velkendte navne fra den danske tennisverden som Tom Christensen og Martin Pedersen, mens den tidligere Wimbledon-mester i herredouble, Frederik Løchte Nielsen, indgår i projektet som »Goodwill Ambassadør«.

»Målet med fonden er, at støtte dansk tennis i at identificere, udvikle og pleje talentfulde danske tennisspillere, så vi fremadrettet bliver en stor tennisnation,« siger Jan Leschly og tilføjer:

»Indenfor fem ønsker vi at understøtte, at to danske juniorspilere er rangeret i top-10 i verden og at to danske seniorspillere når verdensranglistens top.50.«

Jan Leschly FØDT: 11. september 1940 i Egtved

11. september 1940 i Egtved ÆGTESTAND: var gift med Lotte, der nu er død. Far til sønnerne Nick, Mark, Jake og Stig

var gift med Lotte, der nu er død. Far til sønnerne Nick, Mark, Jake og Stig UDDANNELSE: civiløkonom og farmaceut

civiløkonom og farmaceut CIVILE JOBS: Tidligere topchef i den amerikanske medicinalvirksomhed SmithKlineBeecham og nuværende bestyrelsesmedlem i A. P. Møller-Mærsk samt storaktionær i investeringsselskabet Care Capital

Tidligere topchef i den amerikanske medicinalvirksomhed SmithKlineBeecham og nuværende bestyrelsesmedlem i A. P. Møller-Mærsk samt storaktionær i investeringsselskabet Care Capital BEDSTE RESULTATER: Var i 1967 tabende semifinalist ved Grand Slam-tennisturneringen US Open og har ligget nummer 10 på verdensranglisten i herresingle

Men spillerne bliver ikke kun tilbudt økonomisk støtte.

»Projektet indeholder også et mentorprogram. Det primære formål er at vi får skabt en række verdensklassespillere. Men vi ønsker også 'hele' mennesker, der kan begå sig i samfundslivet efter tenniskarrieren. Da jeg selv var aktiv, tog jeg sideløbende en farmaceut-uddannelse, som jeg efterfølgende brugte til at få gang i min erhvervskarriere. Eerfaringerne herfra vil jeg gerne give videre til nutidens ungdom,« siger Jan Leschly.

Han brugte onsdag eftermiddag til at introducere sit projekt overfor 30 interesserede fra 16 danske tennisklubber, og de kommende dage vil han i blandt andet de danske medier uddybe sine tanker og planer.

»Årsagen til at jeg har har været med til etablere fonden er, at jeg i mine unge dage selv havde stor fornøjelse af at spille tennis. Nu vil jeg gerne betale 'gælden' tilbage,« lyder Jan Leschlys slutreplik.