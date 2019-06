Det 16-årige danske tennistalent, Holger Vitus Nødskov Rune, har netop vundet French Open for juniorer.

Danskeren kunne løfte armene over hovedet og give et sejrsbrøl, da han vandt over amerikanske Alex Kodat med cifrene 6-3, 6-7, 6-0.

Rune har spillet en overbevisende gang tennis hele turneringen igennem, hvor at han har vundet alle sine kampe i to sæt.

Men i finalen, som blev midlertidig afbrudt på grund af regn, fik han kamp til stregen, og der skulle altså et tredje sæt til, før at sejren kom i hus.

Til dagligt repræsenterer han Hellerup Idræts Klub, og hans største resultat indtil sejren i dag, var U-14 Europamesterskabet i herresingle, som han vandt i 2017.

Man må altså sige, at dansk juniortennis indtil videre viser sig fra sin bedste side i 2019.

Det er nemlig den anden Grand Slam-turnering med dansk finaledeltagelse ud af to mulige. I januar vandt stortalentet Clara Tauson Australian Open.

Holger Rune er den anden danske herresinglespiller, der vinder en Gram Slam for juniorer. Sidst det skete var i 1999, hvor at Kristian Pless vandt Australian Open og blev nummer to i både Wimbledon og US Open samme år.

Hos kvinderne vandt Caroline Wozniacki seniorudgaven af Australian i 2018, mens Clara Tauson sejrede i juniorturneringen i 2019. Derudover har Caroline Wozniacki vundet Wimbledon for juniorer i 2006.