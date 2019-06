Alverden har for alvor fået øjnene op for det danske tennistalent, Holger Rune, efter han for et par uger siden vandt finalen i Grand Slam-turneringen French Opens drengesingle.

Så når han i aften er inviteret til gallamiddag på grækeren Patrick Mouratoglous velrenomerede tennisakademi i Nice, er det ham - i forbindelse med overrækkelse af en pris til den tidligere bokser Mike Tyson - der skal holde talen.

»Det bliver en speciel oplevelse for Holger. Det kræver fint tøj, så han har været ude at købe en habit,« fortæller Holger Runes mor og manager, Aneke, til B.T.

Gallamiddagen indledes klokken 19, og har foruden Mike Tyson også tennisspilleren Serena Williams samt den franske house music-DJ Bob Sinclar blandt deltagerne.

Glad to attend the exclusive Champ’Seed Gala next week-end. Thank you @pmouratoglou for your kind invitation. It will be a pleasure: I look forward to meeting your friends/guests @bobsinclar @serenawilliams @MikeTyson #Fun #Gala #FrenchRiviera #ChampSeeds #tennis pic.twitter.com/5jnK4LOTLS — Loic FERY (@LoicFery) 16. juni 2019

De seneste dage har 16-årige Holger Rune trænet på Patrick Mouratoglous akademi i Sydfrankrig.

»Holger er inviteret derned sammen med en håndfuld andre talenter, der også skal deltage i aftenens gallamiddag, og jeg ved, at han under træningen har fokuseret en del på, hvordan kroppens tyngdepunkt skal være, når han de kommende uger skal spille et par turneringer på græs i England,« siger Aneke Rune.

Hun så tidligere på ugen sin søn seniordebutere ved en Challenger-turnering i den franske by Blois, hvor anden runde blev endestationen.

»Han fik i sidste øjeblik tildelt et wild card og valgte at takke ja, selvom det kostede tre træningsdage på Mouratoglus akademi,« siger Aneke Rune.

Holger Rune i aktion på Roland Garros-anlægget under French Open tidligere på måneden. Foto: Anne Parker Vis mere Holger Rune i aktion på Roland Garros-anlægget under French Open tidligere på måneden. Foto: Anne Parker

Danske Grand Slam-vindere i juniortennis 1947: Kurt Nielsen vinder drengesinglerækken i Wimbledon

1948: Kurt Nielsen vinder drengesinglerækken ved French Open

1998: Eva Dyrberg vinder pigedoublerækken i Wimbledon og ved US Open med henholdsvis Jelena Kostanić og Kim Clijsters

1999: Kristian Pless vinder drengesinglerækken ved Australian Open

2006: Caroline Wozniacki vinder pigesinglerækken i Wimbledon

2019: Clara Tauson vinder pigesinglerækken ved Australian Open, mens Holger Rune vinder drengesinglerækken ved French Open

Mandag er Holger Rune for en kort stund tilbage i Danmark:

Onsdag deltager han i en træningssamling på det danske Davis Cup-landshold, og torsdag rejser han til London, hvor han i næste uge deltager ved en juniorturnering som optakt til Wimbledons drengesinglerække, hvor han kan se frem til at blive finaleseedet.

Når Holger Runes deltagelse i Wimbledon-turneringen er afsluttet, skal han deltage i to Challenger-turneringer i henholdsvis Holland og Italien.

»Herefter får han forhåbentlig tid til at holde lidt ferie eftersom der i august bliver nok at se til i forbindelse med forberedelserne til US Open,« lyder Aneke Runes slutreplik.