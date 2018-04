Danmarks største tennistalent Clara Tauson er brandvarm for tiden.

Den 15-årige tennisspiller vandt søndag sin semifinale, og dermed er hun klar til finalen i juniorturneringen ‘City of Florenze’, hvor danskeren er topseedet. Hun vandt opgøret over slovenske Ziva Falkner, der er nummer 181 på juniorranglisten, med cifrene 6-4, 2-6, 6-2.

Det betyder, at Clara Tauson nu har spillet sig i sin tredje finale på kun en uge. Lørdag spillede hun nemlig finale i doubleturneringen, hvor var hun sammen med sin doublemakker, Hannah Viller Møller, snuppede titlen i Firenze.

For blot en uge siden var Clara Tauson ligeledes i en finale - her var det ved en juniorturnering i Kroatien, hvor hun også gik hen og snuppede sejren.

Stortalentet er inde i en imponerende stime for tiden, hvor alt virker til at fungere for 15-årige Clara Tauson. Det gode spil har også givet pote i forhold til juniorranglisten, og hun banker snart på til top-10 med en nuværende placering som nummer 14.

I finalen i ‘City of Florenze’ skal Clara Tauson så møde vinderen af opgøret mellem Eleonora Molinaro fra Luxembourg, der er seedet to, og russiske Daria Frayman, der er fjerdeseedet i den italienske grusturnering.

Turneringen i Firenze er en såkaldt Grade 2-turnering, hvilket betyder, at det er det tredjehøjeste niveau i juniorrækken efter Grade A og Grade 1.

Den nu 15-årige Clara Tauson skrev sig i 2016 i de danske historiebøger, da hun blev den yngste danske mester nogensinde i en alder af blot 13 år - en rekord, hun overtog fra Caroline Wozniacki.

Snart skal Clara Tauson også vise sit fornemme talent på dansk jord, når hun møder sin doublemakker Hannah Viller Møller i Parken til ‘Champions Battle’. Kampen mellem de to talenter fungerer som optakt til den store showkamp mellem Caroline Wozniacki og Venus Williams.

Champions Battle’ i Parken bliver spillet den 30. april.