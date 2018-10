Ifølge Dansk Tennis Forbund rangerer juniortitel i Japan som en af de største i Clara Tausons karriere.

Den danske tennisspiller Clara Tauson viste igen søndag prøver på sit store talent.

Ved en stor juniorturnering i Osaka i Japan strøg den 15-årige dansker til tops med en finalesejr på 6-1, 6-0 over Qinwen Zheng fra Kina.

I både kvart- og semifinalen af Osaka Mayor's Cup havde Tauson forinden vundet 6-0, 6-0.

Vis dette opslag på Instagram Clara Tauson vinder en stor Grade A-turnering i Japan med en suveræn 6-1, 6-0 sejr i finalen #tennisdk #fight #fairplay #fællesskab Et opslag delt af Dansk Tennis Forbund (@dansktennisforbund) den 21. Okt, 2018 kl. 12.27 PDT

Turneringen i Osaka blev vundet af tennisstjernen Caroline Wozniacki i 2004 og 2006.

Dansk Tennis Forbund kalder det den største titel i Tausons juniorkarriere sammen med europamesterskabet tidligere i år og det europæiske ungdoms-OL sidste år.

Det var samtidig hendes femte titel alene i 2018.

Præstationen imponerer Jens Anker Andersen, som er sportschef i Dansk Tennis Forbund.

- Det er rigtig flot, at Clara ender med at kunne løfte pokalen i så stor en turnering – og endda med så mange overbevisende sejre undervejs.

- Det viser, at hun bliver ved med at udvikle sig. Turneringssejren i Osaka er en perfekt optakt til næste uges Masters i Kina, som afgjort er et af sæsonens højdepunkter, siger han i en pressemeddelelse.

ITF Junior Masters er en turnering, hvor kun de otte bedste spillere er kvalificeret.

