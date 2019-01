Det danske tennistalent Clara Tauson bliver topseedet i Grand Slam-turneringen Australian Opens pigesingle-række.

Blandt de tilmeldte spillere, er hun nemlig den bedst placerede.

Australian Open indledes for seniorernes vedkommende mandag 14. januar, mens juniorernes turnering kommer i gang en lille uge senere.

Det er første gang, at Clara Tauson deltager. Hun havde muligheden i fjor, men valgte i stedet at blive hjemme i Danmark for at træne.

Clara Tauson i en pause under en kamp i 2018. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Clara Tauson i en pause under en kamp i 2018. Foto: Liselotte Sabroe

»Jeg glæder mig super meget,« siger Clara Tauson til TV2.

Om topseedingen lyder hendes kommentar således:

»Det skal man jo også prøve. Jeg glæder mig vildt meget til at komme ned og spille og prøve at være topseedet, og at det er mig, presset er på. Alle vil prøve at slå mig, så det betyder, at jeg skal være rigtig god i alle kampe, for der er ingen nemme kampe.«

Hermed får dette års udgave af Australian Open deltagelse af fire danske spillere. Foruden Clara Tauson deltager Holger Rune i drengesingle, Frederik Løchte Nielsen i seniorernes herredouble, mens Caroline Wozniacki er forsvarende mester i damesingle.

Den tidligere danske topspiller Kenneth Carlsen flyver i næste uge til Melbourne, hvor han er med i teamet omkring Holger Rune, der skal deltage i Australian Opens drengesingle-række. Foto: Claus Fisker Vis mere Den tidligere danske topspiller Kenneth Carlsen flyver i næste uge til Melbourne, hvor han er med i teamet omkring Holger Rune, der skal deltage i Australian Opens drengesingle-række. Foto: Claus Fisker

»Set med danske briller er det i år et ekstremt spændende Australian Open i år,« siger den tidligere danske topspiller Kenneth Carlsen til B.T.

Han rejser 'down under' om en uge eftersom han er med i teamet omkring Holger Rune.

»Han er et stort talent, og jeg ved, at han tager til Melbourne for at gøre den bedst tænkelige figur. Hvad angår Claras muligheder, er det indiskutabelt, at hun er blandt favoritterne,« siger Kenneth Carlsen.

Både Holger Rune og Clara Tauson varmer op til Australian Open i en juniorturnering i Traralgon, der ligger 160 kilometer fra Melbourne.