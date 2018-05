Unge Clara Tauson var ikke videre imponeret over showkampen mellem Caroline Wozniacki og Venus Williams.

For selvom de to verdensstjerner gav tilskuerne noget for pengene med et hav af gode dueller og vilde slag, så var det alligevel ikke helt nok til at få det 15-årige talent helt op at ringe, da hun oplevede kampen sammen med de 12.500 andre tilskuere i Parken.

»Nu vil jeg ikke sige, at det var en 'rigtig' kamp. Jeg holdt da øje med, hvordan de spillede, men det var ikke overvældende, synes jeg. De spillede ikke helt til, men det var en fed kamp, og de gjorde det da begge meget godt,« sagde Tauson til TV2 Sport, efter Wozniacki havde sikret sig sejren over sin amerikanske veninde med cifrene 6-4, 6-3.

Foto: Liselotte Sabroe Foto: Liselotte Sabroe

15-årige Clara Tauson var inden hovedkampen på selvsamme bane for at vise sit talent, og hun skuffede i den grad ikke. I forkampen mod 16-årige Hannah Viller Møller viste hun således ingen nåde og vandt 6-0, 6-0, og hun var efterfølgende glad for at kunne vise, at hun virkelig mener det, når hun siger, at hun vil være professionel.

»Jeg skulle bare ind og spille op til mit bedste. Jeg følte, der var noget, jeg skulle bevise foran 12.500 mennesker. Det var en fed oplevelse.«

Clara Tauson var her, der og alle vegne i sit opgør mod Hannah Viller Møller. Foto: Liselotte Sabroe Clara Tauson var her, der og alle vegne i sit opgør mod Hannah Viller Møller. Foto: Liselotte Sabroe

Clara Tauson er i øjeblikket nummer 10 på juniorernes verdensrangliste og har over en længere periode imponeret stort. Næste mål for det 15-årige stortalent er French Open for juniorer, hvor hun vil forsøge at gøre en god figur. Hun regner samtidig med også at deltage i både Wimbledon og US Open senere på året.

Allerede som 13-årig viste Tauson, at hun måske har, hvad der skal til for at slå igennem på den store scene, da hun slog rekorden som den yngste danske mester nogensinde - en rekord hun tog fra netop Caroline Wozniacki, der var 14 år.

Showkampen i Parken var en stjernespækket aften, hvor adskillige kendte var mødt op for at støtte den danske tennisstjerne. Det kan du læse mere om her.