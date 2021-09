»Ruuuuuuuuuuuune! Ruuuuuuuuuuuune!«

På verdens største tennisstadion mod verdens bedste tennisspiller var det en 18-årig danskers efternavn, der igen og igen blev skrålet fra tilskuerpladserne i New York – og det var der en god grund til.

Holger Rune vandt nemlig hjerter verden over, da han i sin første grand slam-kamp nogensinde natten til onsdag dansk tid formåede at vinde et sæt over verdensetteren Novak Djokovic i første runde af US Open.

Det får den mangeårige tennisekspert Michael Mortensen, der kommenterede kampen på Eurosport, til at klappe i hænderne.

Det var nok de færreste, der havde regnet med, at Holger Rune undervejs skulle se sådan her ud i en kamp mod Novak Djokovic.

»Han solgte sig selv og promoverede sig selv på allerbedste måde. Han fik virkelig delt nogle visitkort ud til alle tennisentusiaster og alle kollegerne på ATP-touren. Han er virkelig en stjerne i svøb,« siger han til B.T.

Arthur Ashe Stadium endte flere gange med at gå amok over den unge dansker, der i andet sæt spillede lige op med den ellers så suveræne serber, der jagter sin 21. grand slam-titel.

I sættet viste Holger Rune da også gang på gang sine store spillemæssige kvaliteter med gode server, en brølstærk forhånd og opfindsomme slag.

I slutningen af andet sæt, som Holger Rune endte med at snuppe i en tiebreak, overrumplede han endda Novak Djokovic fuldstændig med en stopbold, der fik taget til at lette i New York.

Det er på alle måder et gennembrud. Michael Mortensen, tennisekspert

Og netop dét slag var et perfekt bevis på, hvorfor Holger Rune er en stjerne, der kun kommer til at vokse i de kommende år, mener Michael Mortensen.

»Dén stopbold var en genistreg ud over alle grænser. Det er sådan noget, en etableret spiller på touren kan finde på – hvis han tør. Holger gør det bare. Og den måde, han agerede på banen på og bejlede til tilskuerne … Det var vildt at se. Han fik tilskuere over på sin side i løbet af ganske kort tid,« forklarer tenniseksperten.

Michael Mortensen er særligt begejstret for den attitude, han så fra 18-årige Rune. For ham var det tydeligt, at den unge dansker nød at stå på den største scene af dem alle.

»Det er på alle måder et gennembrud. Han træder ind på Arthur Ashe Stadium, og man kan bare fornemme, at han føler, at han hører til derinde. Det var ikke noget med, at han var skræmt over at spille på den bane eller at skulle møde Djokovic. Det var det mest naturlige i verden for ham.«

Foto: Robert Deutsch Vis mere Foto: Robert Deutsch

Opgøret endte med cifrene 6-1, 6-7, 6-2, 6-1 til Djokovic, efter Holger Rune fra begyndelsen af tredje sæt fik kramper. Derfra var det reelt en umulig mission for at komme tilbage.

Alligevel mener eksperten, at kampen var en katalysator for Holger Rune til nu at kunne tage det næste skridt.

Kampen var nemlig på trods af nederlaget et klart vendepunkt for stortalentet, der nu skal vænne sig til, at han bliver betragtet på en anden måde fremover.

»Tænk bare på den respekt, han har fået omkring sin person. Ikke kun som tennisspiller, men også uden for banen. Det er også en spiller, de andre på touren vil lægge mærke til, når han kommer ind i omklædningsrummet. ‘Nå, det var ham, der drillede Djokovic’. Han var i stand til at presse Djokovic, og det er noget, spillerne taler om. Og hvis de ikke gør, så kan jeg love dig for, at trænerne gør.«

Holger Rune kæmpede med kramper fra begyndelsen af tredje sæt. Foto: Robert Deutsch Vis mere Holger Rune kæmpede med kramper fra begyndelsen af tredje sæt. Foto: Robert Deutsch

2021 har allerede inden debuten ved US Open været et vildt år for Holger Rune.

Han indledte sæsonen som nummer 474 på verdensranglisten, men har på fornem vis taget et så stort spring, at han nu indtager en placering som nummer 145.

Indtil nu er det blevet til fire titler i år, og særligt i de seneste uger har det danske stjernefrø været flyvende.

Rune vandt således de seneste to Challenger-turneringer, han stillede op i inden US Open-kvalifikationen, hvor han gjorde rent bord.

Foto: Sarah Stier Vis mere Foto: Sarah Stier

Derfor kan de danske tennisfans også med god grund begynde at slikke sig om munden, mener Michael Mortensen.

»Det er en spiller på en mission. Jeg er helt sikker på, at han i løbet af seks måneder og i de kommende år vil ligge blandt de 50 til 100 bedste i verden. Og når man ligger deromkring, så kan alt ske.«

»Han kan komme op blandt de allerbedste i verden. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Bare han hele tiden arbejder målrettet og ikke har for travlt med at blive resultatorienteret, men mere fokuserer på at blive en bedre tennisspiller, så kommer resultaterne stille og roligt – og som de jo allerede gør.«

Holger Rune kan inden længe opleves på dansk grund, når han sammen med det danske Davis Cup-hold møder Thailand i Kolding 17. og 18. september.