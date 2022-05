17 år.

Så lang tid var der gået, siden en dansk tennispiller på herresiden senest havde kunnet kalde sig vinder af en ATP-turnering, inden Holger Rune søndag triumferede ved BMW Open i München.

For ikke siden Kenneth Carlsens sejr ved en stor turnering i Memphis i 2005 har der stået en dansker på sejrsskamlen i ATP-regi.

Og derfor er det da også en glad dansk tennislegende dagen derpå.

»Det var så specielt og dejligt at se Holger vinde. En af mine målsætninger, da jeg startede som træner, var at hjælpe dansk tennis til at kunne skabe nogle af de her spillere, der kan begå sig på topplan. Så det var virkelig skønt,« forklarer Kenneth Carlsen til B.T.

Han var i mange år med til at træne og vejlede Holger Rune i hans kamp for at nå verdenstoppen. Noget, der for alvor har vist sig at være muligt den seneste uge.

»Jeg har både trænet ham og Clara Tauson, og det har fra starten været målet, at de skulle stå på den største scene og have succes en dag. Og det har de nu. Det er fantastisk,« forklarer han videre.

Netop derfor hev Kenneth Carlsen da også lynhurtigt telefonen frem og sendte en besked til Holger Rune efter den store triumf:

Kenneth Carlsen var i flere år med til at træne Holger Rune. Foto: Niels Christian Vilmann

»Ja ja, vi har da skrevet sammen. Jeg sendte ham en besked og skrev tillykke kort efter kampen.«

Det var søndag eftermiddag, at det danske tennishåb vandt den prestigefyldte grusturnering i Tyskland, da han besejrede hollandske Botic van de Zandschulp i finalen.

Hollænderen måtte dog trække sig tidligt i opgøret, og dermed kunne danskeren række armene i vejret efter en forrygende uge på den tyske grusbane.

Her slog han blandt andet verdens nummer tre, hjemmebanefavoritten Alexander Zverev.

En præstation, der da også får Kenneth Carlsen til at drømme stort på dansk tennis' vegne.

»Han har alt, der skal til for at komme helt til tops. Både på og uden for banen. Han er et af de største talenter på ATP-touren, og han kan blive nummer ét i verden en dag. Så stort er potentialet,« fortæller han.

Med søndagens sejr er Holger Rune netop rykket frem som nummer 45 på verdensranglisten.