I fredagens oprykningskamp skal Clara Tauson møde tuneser, der gjorde en ende på Caroline Wozniackis karriere.

Danmarks tennislandshold for kvinder skal fredag spille om oprykning mod Tunesien til det tredjebedste lag i Fed Cup, og det bliver med en interessant kamp i kampen.

Det 17-årige danske tennishåb Clara Tauson, krydser nemlig ketsjer med tunesernes Ons Jabeur, der i det netop overståede Australian Open slog Caroline Wozniacki i tredje runde og dermed gjorde en ende på danskerens karriere.

Nu er det altså Tauson, der er nummer 261 i verden, der skal forsøge at slå Jabeur, der med kvartfinalepladsen i Melbourne avancerede til 45.-pladsen på verdensranglisten.

- Jeg skal spille mod en top-100-spiller, der lige har været i kvartfinalen i Australian Open. Det var mit drømmescenarie inden turneringen, og det glæder jeg mig helt vildt til.

- Jeg vil mene, vi har en chance mod Tunesien, og vi må give den gas og se, hvor langt det rækker, siger Clara Tauson til tennis.dk.

Danmark vandt to af sine tre gruppekampe i ugens løb, og det rakte til at gå videre til oprykningsfinalen som gruppevinder, efter at man sluttede á point med Finland og Egypten.

Clara Tauson har gjort det godt og vundet sine tre singlekampe.

- Jeg føler mig mere og mere tilpas mod de bedre spillere. Jeg tror også, det hjælper, vi er mange mennesker sammen.

- Vi gør det alle sammen rigtig godt og presser hinanden til at blive bedre, så det hjælper helt sikkert på mit spil, forklarer Tauson.

Fredagens opgør mellem Danmark og Tunesien i Helsinki begynder klokken 14 dansk tid.

Vinderen rykker fra Europa/Afrika Gruppe II til Gruppe I.

