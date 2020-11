Hvis man vil være verdens bedste tennisspiller, har det store konsekvenser.

Det har det 17-årige danske tennistalent Holger Rune måttet sande i sin jagt på at blive den næste Roger Federer.

Da han gik ud af niende klasse, satsede han alt på tennis, for Holger Rune har nemlig en klar drøm og ambition om at vinde rub og stub og blive verdensetter.

Det kræver selvfølgelig træning og dedikation – og med det fulgte også et farvel til vennerne.

Holger Rune under en træning. Foto: Niels Christian Vilmann

»Da jeg gik i skole, havde jeg jo mine venner der, men det måtte jeg jo sætte lidt på sidelinjen, fordi tennis er det, jeg vil. Jeg har mange venner ude på touren, som er rigtig søde og konkurrerer på det niveau, som jeg gør,« fortæller Holger Rune til B.T. og fortsætter:

»Selvfølgelig har jeg venner, men ikke helt på samme måde. For vi er konkurrenter, og hvis vi skal møde hinanden, vil jeg gerne forsøge at slå dem så stort som muligt. Så det er lidt noget andet.«

»Jeg ser tennis som en større ting end venner,« lyder det kontante svar fra stortalentet, der er tæt på at kravle ind blandt verdens 500 bedste mandlige spillere.

Heldigvis for Holger Rune er han ikke helt alene. Han har nemlig en sød og opbakkende familie, som han også kan sparre med, når tingene bliver svære.

Holger Rune sammen med sin mor Aneke Rune. Foto: Niels Christian Vilmann

»Mine forældre spiller en kæmpe rolle. Min mor rejser med til turneringer, og hun hjælper med en hel masse ting. Snakker med mig, hvis jeg er lidt nede. Hun kender mig så godt og har været med helt fra starten,« siger Holger Rune og fortsætter:

»Og min far han supporter hjemmefra og skriver altid tillykke. Selv om han ikke er med rundt til turneringerne, kan jeg stadig mærke hans støtte.«

»Min søster er også god til at være der for mig. Hun har også spillet tennis, så hun forstår en hel masse og kan også hjælpe mig med nogle ting, hvis jeg føler mig lidt usikker. Så jeg har kæmpe support fra min familie.«

Holger Rune har da heller ingen planer om, at skulle tilbage på skolebænken, og han er glad for, at hans forældre bakker ham op i valget omkring at blive professionel tennisspiller.

»Det er bare fuld knald på tennis,« griner Holger Rune, som drømmer om at vinde OL, alle grand slam-titler og sidst men ikke mindst drømmen om at kunne kalde sig for verdens bedste tennisspiller.