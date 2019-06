Der er stadig dansk deltagelse ved Grand Slam-tennisturneringen French Open i Paris.

Efter Caroline Wozniacki røg ud af damesinglerækken mandag og Frederik Løchte Nielsen søndag fulgte efter i herredouble, er stortalentet Holger Rune nu ene om at repræsentere de rød/hvide farver.

Og det gør han godt.

Således vandt han sin førsterundekamp i drengesingle-rækken 6-4, 6-2 over Pierre Delage fra Frankrig.

16-årige Holger Rune er syvende-seedet i turneringen, og skal nu møde vinderen af kampen mellem amerikaneren Zane Khan og Juan Bautista Torres fra Argentina.

I den 63 minutter lange kamp mod Pierre Delage præsterede Holger Rune at lave tre serveesser og ikke en eneste doublefejl. Til sammenligning blev modstanderen noteret for ikke færre end fem af sidstnævnte.

Senere mandag skal Holger Rune i aktion i drengedouble.

Her spiller han sammen med japaneren Shintaro Mochizuki, og sammen skal de møde et fransk par.

Drengesingle-rækken har også deltagelse af Christian Lerby (se ovenstående Instagram-billeder), der er søn af den tidligere danske fodboldlandsholdsspiller Søren Lerby.

Christian Lerby stiller op for Holland.

Imidlertid gik det ikke optimalt, da han tabte sin førsterundekamp 2-6, 4-6 til Carlos Gimeno Valero fra Spanien.

18-årige Christian Lerby er født i den hollandske by Hilversum, men bor i dag i den spanske by Marbella, hvor han og lillesøsteren Clarine er tilknyttet et lokalt tennisakademi.