Der er Caroline Wozniacki, og så er der alle de andre. Det gælder næsten på verdensplan, hvor tennisstjernen på verdensranglisten i øjeblikket kun er overgået af Simona Halep.

Men også i den Danmark er der en del efter Wozniacki, og den næstbedste hedder på nuværende tidspunkt Karen Barritza.

Barritza debuterede i tennis næsten på samme tid som Caroline Wozniacki, men mens alle i Danmark kender den bedste, er det på ingen måde sådan med den næstbedste, og det erkender hun i et interview med Ekstra Bladet.

»Ingen ved, hvem jeg er. Jeg lever lidt i det skjulte. Sponsorerne står ikke lige og banker på døren. Det ville være rart med lidt økonomisk hjælp. Omvendt har jeg ikke noget imod at være mig selv og undgå at optræde i medierne hele tiden,« siger hun til Ekstra Bladet.

25-årige Karen Barritza er i øjeblikket nummer 562 på verdensranglisten og fortæller i interviewet, at hun ikke er sikker på, at hun ville villig til at betale den pris, som det koster at være kendis, med alt hvad det tilhører, som Caroline Wozniacki.

Karen Barritza mener desuden, at forskellen på de bedste er lille. Så lille, at man ville have svært ved at se, hvem der er den bedste af hende og Caroline Wozniacki, hvis de stod over for hinanden.

»Hvis jeg stod og og slog med Caroline, ville det ikke være til at se forskellen. Der er bare mange små marginaler og forskelle på, hvordan man spiller de afgørende point. Når jeg ser stjernerne spille, ser jeg dem lave mange fejl, som jeg laver,« siger Karen Barritza, der har foretaget en navneforandring fra Karen Barbat, fordi folk i udlandet havde svært ved at udtale navnet.

Karen Barritza, hvis højeste placering har været nummer 396 på verdensranglisten, har til dato vundet 488.000 kroner i præmiepenge, mens Wozniacki ligger i underkanten af 200 millioner.