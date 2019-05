Mikael Torpegaard vandt sin første kamp i French Open-kvalifikationen stort over bedre rangeret modstander.

Danmarks bedste mandlige tennisspiller, Mikael Torpegaard, er et skridt nærmere sin første deltagelse i en første grand slam-turnering.

Mandag eftermiddag vandt han således sin første kamp i kvalifikationsturneringen til French Open.

Torpegaard, der ligger nummer 224 på verdensranglisten, slog listens nummer 166, Noah Rubin fra USA, med de overbevisende cifre 6-2, 6-2.

Den 25-årige dansker satte sig tungt på kampen fra begyndelsen og bragte sig foran 4-0 efter to servegennembrud. Kort efter var sættet dansk.

I andet sæt var amerikaneren bedre med i indledningen. Rubin servede sig på 2-1 og havde så en breakbold, som Torpegaard afværgede.

Danskeren holdt i stedet serv til 2-2 og vandt også de efterfølgende fire partier, og så var kampen slut efter 70 minutter.

Torpegaard skal vinde yderligere to kampe i kvalifikationen for at træde ind i hovedturneringen, der begynder på søndag i Paris.

Næste udfordring bliver tyske Yannick Maden, der rangerer som nummer 115 i verden.

