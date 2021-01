Danmarks bedste tennisspiller, Mikael Torpegaard, har søndag middag dansk tid fået en nedslående besked.

Danskeren befinder sig lige nu i Melbourne i Australien, hvor han satser på at kunne træde ind i Australian Open i tilfælde af afbud, men nu er der dårligt nyt.

Den 26-årige dansker er nemlig fået besked om, at han skal gå i 14 dages karantæne på sit hotelværelse, efter en person på hans fly fra Doha er blevet testet positiv for coronavirus. Det siger han til B.T.

»Jeg får ikke lov til at forlade rummet overhovedet, hvor jeg før ellers kunne forlade hotellet for at træne. Så det var en lidt hård pille at sluge.«

På nuværende tidspunkt ved Torpegaard ikke så meget, ud over at han ikke må forlade sit værelse.

Han er derfor heller ikke klar over, om det betyder, at han misser kvalifikationen til den opvarmningsturnering, der er forud for grand slam-turneringen Australian Open.

Alligevel holder han hovedet højt.

»Det er selvfølgelig hårdt og gør tingene svære. Men jeg er nødt til at se positivt på det og holde hovedet oppe på, at der stadig er en chance for, at jeg kan komme ind i hovedturneringen i Australian Open. Der er ikke noget at gøre ved det. Sket er sket,« siger han.

26-årige Mikael Torpegaard har fortsat sin grand slam-debut til gode. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere 26-årige Mikael Torpegaard har fortsat sin grand slam-debut til gode. Foto: Liselotte Sabroe

»Det nytter ikke noget at sidde og hænge med hovedet i 14 dage. Der er mange, der har det på samme måde, og jeg er bare nødt til at holde mig taknemmelig for, at der overhovedet er en chance for, at jeg kan komme ind i turneringen.«

Danskeren arbejder lige nu på at få en spinningcykel op på sit værelse, så han som minimum kan holde formen lidt ved lige i løbet af sin karantæne, og da der fortsat er tre uger til at grand slam-turneringen går i gang, bør den ikke være i fare i tilfælde af, at han får en plads.

Mikael Torpegaard tabte for nylig kvalifikationsfinalen til Australian Open i Doha, men landede alligevel i Melbourne lørdag morgen australsk tid efter en 14 timer lang flyvetur.

Torpegaard lå nemlig for et par dage siden blot nummer tre på den såkaldte 'lucky loser'-liste, hvilket vil sige, at tre spillere i den nuværende hovedturnering skulle trække sig, for at han ville få en plads.

Efter afbud fra spillerne Arthur Rinderknech og Gregoire Barrere, der lå over Torpegaard på lucky loser-listen, er danskeren umiddelbart kun ét afbud fra at komme ind, fortæller han.

Den officielle liste er dog ikke opdateret, så lige nu krydser danskeren, der ligger nummer 192 i verden, bare fingre.

»Jeg kan ikke sige noget med sikkerhed, før det er officielt, men man kan da håbe, at der bliver plads til mig. Det ville være kæmpestort,« slutter Mikael Torpegaard, der i så fald vil få sin grand slam-debut.

Australian Open spilles fra den 8. februar.