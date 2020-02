Danmarks med afstand bedste tennisspiller befinder sig langt væk fra Danmark. Og langt væk fra danskernes bevidsthed.

For mens mange øjne efter Caroline Wozniackis karrierestop nu er rettet mod unge Holger Rune og Clara Tauson, så banker 25-årige Mikael Torpegaard til den gule bold mange tusinde kilometer væk fra de danske tennisbaner med stor succes.

Senest fuldendte han en fremragende uge, da han søndag gik hele vejen og vandt Challenger-turneringen Cleveland Open. Og det er ikke tilfældigt. Danmarks bedst rangerede tennisspiller befinder sig lige nu et sted, der lover godt for fremtiden.

»Jeg føler faktisk, at det lige nu er den bedste følelse, jeg har haft i min karriere. Jeg er et rigtig godt sted mentalt, og jeg forstår alting på en anden måde, end jeg har gjort tidligere,« fortæller Torpegaard til B.T.

Den 193 centimeter høje tennisspiller har siden 2014 befundet sig i USA, hvor han frem til 2018 gik på Ohio State University. Et sted, han sidenhen har valgt at holde fast i.

»Jeg har ofret en helt masse for at komme op, hvor jeg ligger nu, og i den her situation, men der var ingen tvivl om, at hvis jeg ville noget med min karriere efter college, så var det herovre.«

Det betyder nu, at Mikael Torpegaard, der lige nu rangerer som nummer 177 i verden, har et fuldt ud professionelt setup - egen træner, fysisk træner, mentaltræner og diætist.

Alt imens træner han hver dag på de baner og på de faciliteter, som han har gjort, siden han krydsede Atlanten.

Michael Torpegaard vandt søndag sin tredje Challenger-titel i karrieren. Foto: Steve Steinhardt/Cleveland Challenger Vis mere Michael Torpegaard vandt søndag sin tredje Challenger-titel i karrieren. Foto: Steve Steinhardt/Cleveland Challenger

Derfor har den 25-årige dansker ifølge ham selv også alle de forudsætninger, der skal til, for at kunne slå igennem og opnå det mål, som han flere gange bringer op i løbet af interviewet.

»Mit mål er at komme i top-100 i den her sæson, og det føler jeg da bestemt er realistisk. Det har jeg følt, lige siden jeg startede her. Jeg er bestemt ikke herude for bare at slå tiden ihjel. Mit helt klare og realistiske mål er i første omgang at være blandt de hundred bedste.«

Men det slutter ikke der.

»Hvis jeg kan finde det niveau, som jeg havde på flere tidspunkter under den her turnering, så er der ingen tvivl i mit hoved om, at jeg nok skal komme op i top-50.«

Mikael Torpegaard bekymrer sig ikke det mindste over, at han har rundet de 25 år og altså ikke længere kan 'forsvare' sig med at være et ungt talent, der skal bruge nogle år på at slå igennem på den store scene.

Gennemsnitsalderen i top-100 er da også på 28 år, og derfor er det danske håb også mere end fortrøstningsfuld, når det kommer til at få det endelige gennembrud.

»Det er ikke, fordi jeg har travlt. Jeg har stadig en masse gode år endnu, selvom jeg da gerne ville hoppe derop hurtigere end gennemsnittet. Men det nytter ikke at tænke på den måde.«

For nu handler det om at gøre mere af det, som var tilfældet i Cleveland. At arbejde hårdt for igen at opnå den følelse, som ramte ham efter søndagens finalesejr.

Mikael Torpegaard vandt Challenger-turnerningen Cleveland Open med 6-3, 1-6, 6-1 over japanske Yosuke Watanuki. Foto: Steve Steinhardt/Cleveland Challenger Vis mere Mikael Torpegaard vandt Challenger-turnerningen Cleveland Open med 6-3, 1-6, 6-1 over japanske Yosuke Watanuki. Foto: Steve Steinhardt/Cleveland Challenger

»Det var som en kæmpe vægt, der faldt fra skuldrene. Det var lidt nemmere at stå op og tage til træning, end det var for en uges tid siden,« siger han og fortsætter:

»Det er jo helt klart de her gevinster, der gør det sjovere at blive ved med at træne så hårdt, som jeg gør. Det er det, jeg arbejder mod, og det føles fantastisk.«

De gode takter kan den formstærke dansker passende tage med videre, når han snart tager den lange rejse fra Ohio til Holbæk for at tilslutte sig det danske Davis Cup-mandskab.

Her skal Danmark 6. og 7. marts i aktion mod Puerto Rico i World Group II Playoffs.