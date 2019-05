Mikael Torpegaard kommer ikke med i grand slam-turneringen French Open, da han onsdag tabte i kvalifikationen.

Danmarks bedste mandlige tennisspiller, Mikael Torpegaard, misser grand slam-turneringen French Open.

Det står klart, efter at danskeren onsdag tabte til tyske Yannick Maden i kvalifikationsturneringen i en lang kamp på 2 timer og 16 minutter.

Kampen endte med nederlag til danskeren på 4-6, 6-4, 2-6.

25-årige Torpegaard, der ligger nummer 224 på verdensranglisten, spillede ellers lige op med tyskeren i størstedelen af kampen.

Danskeren leverede nogle flotte, rene servepartier og spillede sig frem til flere breakbolde i første sæt, men formåede ikke at udnytte dem.

Det gjorde til gengæld Maden, der rangerer som nummer 115. Tyskeren brød Torpegaards serv to gange og vandt sættet 6-4.

Andet sæt lignede en gentagelse, da Torpegaard ikke fik udnyttet sin breakbold i tyskerens første serveparti, men efterfølgende fik danskeren brudt tre gange og vandt sættet med 6-4.

I tredje sæt var luften gået af ballonen for Torpegaard. Han blev brudt i sit første serveparti, og selv om det lykkedes at bryde tilbage, så var der ikke så meget mere at komme efter.

Torpegaard blev brudt yderligere to gange, og så var det farvel til French Open for denne gang.

I sin første kamp i kvalifikationsturneringen slog Torpegaard amerikanske Noah Rubin med de overbevisende cifre 6-2, 6-2.

Havde han vundet onsdagens kamp, skulle han vinde yderligere en kamp i kvalifikationen for at træde ind i hovedturneringen, der begynder på søndag i Paris.

Det får Maden nu i stedet muligheden for. Tyskeren skal møde enten João Domingues fra Portugal eller Alejandro Davidovich Fokina fra Spanien. De to mødes senere onsdag.

