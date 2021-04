Benoît Paire har udvist så dårlig opførsel på tennisbanerne i 2021, at han ikke får lov at komme til OL.

Det franske tennisforbund (FFT) har besluttet, at udelukke spilleren Benoît Paire fra det franske hold, der drager til OL i Tokyo til sommer.

Sådan lyder det på forbundets hjemmeside.

Årsagen er, at Benoît Paire, der er rangeret som nummer 35 i verden, ved flere lejligheder har udvist upassende adfærd.

Det franske forbund har ikke udtaget sit hold endnu, men det er altså sikkert, at Benoît Paire ikke kommer med.

- Hans opførsel, som har været dybt upassende siden starten af året, underminerer i voldsom grad sportens værdier og stemmer absolut ikke overnes med den olympiske ånd, siger FFT-præsident Gilles Moretton.

Den første episode med upassende adfærd indtraf i begyndelsen af marts, da Paire deltog ved en ATP-turnering i Buenos Aires.

Her spyttede og bandede han undervejs i kampen mod argentinske Francisco Cerundolo. Han leverede desuden en sløset indsats til sidst i kampen, da han var på vej mod nederlag, understreger FFT.

På det tidspunkt tog forbundets præsident, Gilles Moretton, fat i Paire, som gav en undskyldning. Sagen blev taget op af den etiske komité i FFT, som endte med at frikende den 31-årige spiller.

Paire var imidlertid ikke færdig med sin dårlige opførsel.

Da han røg ud i første runde af turneringen i Monte-Carlo 11. april, var han særdeles åbenmundet på det efterfølgende pressemøde.

Han udtalte sig i kritiske vendinger om tennissporten, og han var meget utilfreds med blandt andet at skulle spille for hel- eller halvtomme tribuner.

- Tennis gør mig ikke glad længere. Det er utrolig sørgeligt at være her, for det er normalt den bedste turnering i verden, sagde han blandt andet med henvisning til den manglende tilstedeværelse af tilskuere.

Det fik den etiske komité til igen at kigge på Benoît Paires udskejelser, og denne gang faldt hammeren.

Da der var OL i Rio de Janeiro i 2016, var Benoît Paire en af fire singlespillere, der var med. Han nåede at spille to runder, inden italienske Fabio Fognini slog ham ud.

Med sin plads som nummer 35 i verden er Benoît Paire i øjeblikket den fjerdebedst rangerede franske spiller på ranglisten.

/ritzau/