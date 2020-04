Caroline Wozniackis afskedskamp mod Serena Williams, der var planlagt til 18. maj, bliver udskudt.

Caroline Wozniacki kommer alligevel ikke til at spille sin sidste kamp i karrieren i maj som planlagt.

Den danske tennisstjernes afskedskamp mod Serena Williams udskydes til senere i 2020 grundet coronapandemien.

Det skriver arrangøren, f Sports Group, i en pressemeddelelse.

- Det er med stor ærgrelse, at vi ikke kan spille i maj, men en udskydelse er det eneste rigtige at gøre, siger Wozniacki i pressemeddelelsen.

- Jeg ser frem til, at vi finder en ny dato snarest, og glæder mig enormt meget til at sige tak for den fantastiske opbakning mange har vist mig og dette arrangement.

Kampen skulle have været spillet 18. maj i en udsolgt Royal Arena, men på grund af regeringens og sundhedsmyndighedernes restriktioner og anbefalinger bliver det alligevel ikke muligt.

Statsminister Mette Frederiksen (S) sagde mandag aften på et pressemøde, at der ikke blev åbnet op for store forsamlinger før tidligst 1. september.

Billetterne til Wozniackis sidste kamp blev udsolgt på en dag, da de blev sat til salg 11. december sidste år. I alt har 13.000 tilskuere billet til arrangementet.

Arrangørerne har endnu ikke fundet en ny dato til kampen, men programmet for eventen vil være uændret, og tilskuerne har mulighed for at gemme deres billet.

Caroline Wozniacki indstillede sin tenniskarriere i januar i år, da hun sagde farvel ved Australian Open efter et nederlag i tredje runde til tunesiske Ons Jabeur.

Den 14 år lange karriere bød blandt andet på 30 WTA-titler og 71 uger som nummer ét i verden.

/ritzau/