To spillere og en træner er blevet testet positiv for coronavirus op til French Opens kvalifikationsturnering.

French Open i tennis er ramt af coronavirus, inden grand slam-turneringen på Roland Garros-anlægget i Paris overhovedet er gået i gang.

Således er fem spillere blevet trukket ud af kvalifikationsturneringen, der begynder mandag, som følge af den smitsomme sygdom.

Det sker, efter at to spillere samt en træner er blevet testet positive for coronavirus.

- Turneringsarrangøren kan bekræfte, at to spillere fra kvalifikationsturneringen er blevet testet positiv. Og tre andre spillere har været i tæt kontakt med en træner, der er testet positiv, lyder det fra Frankrigs Tennisforbund (FFT).

- I overensstemmelse med turneringens sundhedsprotokoller vil de fem spillere ikke konkurrere i kvalifikationsturneringen, men isolere sig selv i en periode på syv dage. I alt er der gennemført omkring 900 test siden 17. september.

Arrangøren sætter ikke navn på de fem spillere. Men på Instagram skriver den bosniske spiller Damir Dzumhur, at han er trukket ud af turneringen, fordi hans træner, Petar Popovic, er testet positiv.

To danskere er med i kvalifikationsturneringen. Det er Mikael Torpegaard hos herrerne og Clara Tauson hos kvinderne.

Hovedturneringen begynder på søndag, og i modsætning til den seneste grand slam-turnering, US Open i New York, vil et begrænset antal tilskuere få adgang til de største baner i Paris.

Faktisk var det planen, at 11.500 tilskuere ville få adgang til anlægget hver dag. Men efter en stigning i antallet af coronasmittede i Frankrig er tallet reduceret til 5000.

/ritzau/Reuters