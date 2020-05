Nationale invitationsevents skyder frem, mens international tennis er suspenderet. I weekenden er Farum vært.

Wimbledon er aflyst, French Open er udsat, og alle turneringer har været suspenderede siden marts og vil som minimum være det indtil august.

Mens der er kommet gang i fodbolden, og andre sportsgrene har fået grønt lys til at genstarte efter coronapausen, er fremtiden stadig meget uvis for internationale tennisturneringer.

- Det stod hurtigt klart, at det her kan komme til at tage lang tid. Så længe der er udfordringer i verden, kan genstarten blive udskudt, for det er en kompliceret situation på grund af tennissportens setup, mener doublespecialisten Frederik Løchte Nielsen.

Han henviser særligt til, at tennisturneringer samler spillere fra hele verden, der rejser fra by til by uge efter uge. Ikke just et setup, der flugter med en verden ramt af coronapandemi.

Derfor er Løchte i standby-mode. Han mener, at der kan være endnu længere udsigter for et tourcomeback, end datoerne der er sat.

- Tennis hænger sammen hele vejen ned gennem ranglisterne med turneringer på forskellige niveauer, og man er nødt til at være fair over for alle og vente til, at alle kan deltage.

- Man kan ikke sætte en grand slam-turnering i gang, hvis spillere fra Kina og Brasilien ikke må rejse ud. Der er meget uvished. Hvordan kommer rejseindustrien eksempelvis til at se ud, lyder det fra Løchte.

Uden mulighed for at spille internationale turneringer bliver der rundt omkring tænkt kreativt for at holde sporten i gang, og en lang række nationale invitationsturneringer skyder op.

Det skete blandt andet med en stærkt besat kvindeturnering i Tjekkiet. Fra juni står verdensetteren Novak Djokovic bag en turnering på Balkan.

I Danmark blev der sidste weekend spillet en miniturnering i Give med fire af landets bedste herrespillere, og de fortsætter i denne weekend, når UTR Leschly Challenge afvikles i Farum.

Løchte dyster her mod Holger Rune, Christian Sigsgaard og Johannes Ingildsen om en præmiesum på 100.000 kroner.

- Intet er så skidt, at det ikke er godt for noget. Det er muligheden for, at nogle stjerner kan spille på hjemmebane rundt omkring, og det er også længe siden, at man har set dansk tennis på dansk grund med professionelle.

- Det er en god mulighed for at skabe tættere forbindelse mellem spillere og fans. Man har også set store stjerner udgive videoer på Instagram og chatte sammen, så man lærer dem bedre at kende. Den slags kan man gøre nu, når der ikke er turneringer, påpeger Løchte.

Leschly Tennis Foundation med legenden Jan Leschly i spidsen arrangerer miniturneringen.

- Vi er meget begejstrede for at kunne sørge for to dage med toptennis. Leschly Tennis Foundations formål er at øge tennisinteressen i Danmark, og det er en gylden mulighed for at vise fire af landets bedste spillere frem, siger Leschly.

- Det er også en måde at støtte spillerne på og deres omkostninger i jagten på at blive bedre. Konceptet er stjålet fra USA, hvor det har været en stor succes på tv, når der ikke er andet livesport at vise. Der kan jo gå længe, før der igen bliver spillet internationale turneringer, frygter han.

Løchte tror på, at tennissporten kan vende tilbage til nogenlunde samme form som før corona.

- Mindre turneringer kan blive tvunget til at dreje nøglen eller sælge licensen som i finanskrisen, og måske kan ATP (herrernes organisation, red.) blive tvunget til at revurdere setuppet.

- Hvad gør man med point, der er mistet i aflyste turneringer, hvordan klemmer man flere turneringer ind, og hvad gør man, hvis nogle spillere ikke kan rejse ud? Jeg misunder ikke dem, der skal tage beslutningerne, siger Løchte.

/ritzau/