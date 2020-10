Auckland Classic i New Zealand er blevet aflyst som følge af pandemien. Arrangører håber på turnering i 2022.

Tennisturneringen Auckland Classic i begyndelsen af 2021 er blevet aflyst.

Det sker, fordi det bliver for svært at afholde turneringen under den igangværende coronapandemi.

Det oplyser arrangørerne tirsdag.

Hardcourt-turneringen i New Zealand, der var planlagt til begyndelsen af januar, er en opvarmningsturnering til Australian Open og har i de senere år tiltrukket store navne.

Men ifølge turneringsdirektør Karl Budge har coronakrisen skabt et usikkert miljø, som har gjort det umuligt at arrangere en så kompleks begivenhed.

- Vi er naturligvis utroligt kede af at dele denne nyhed, men sikkerhed er nødt til at være vores første prioritet, udtaler han i en erklæring ifølge nyhedsbureauet AFP.

Karl Budge understreger i samme ombæring, at arrangørerne bestræber sig på at sikre, at turneringen bliver afholdt igen i 2022.

Ved dette års Auckland Classic vandt Serena Williams sin første WTA-turnering i tre år.

Her besejrede den amerikanske tennisveteran landsmanden Jessica Pegula i finalen og tog sin første finalesejr siden Australian Open i 2017.

Til gengæld fik Williams og danske Caroline Wozniacki smæk i turneringens doublefinale, som de tabte til duoen Asia Muhammad og Taylor Townsend.

Auckland Classic 2020 var Wozniackis andensidste turnering som professionel tennisspiller. Hendes sidste blev Australian Open i Melbourne.

/ritzau/